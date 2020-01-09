Суперліга Парі-Матч: календар та де дивитися 9-12 січня

У регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч починаючи з 9 січня будуть зіграні перші матчі у новому 2020 році.

Два матчі у четвер, по одному – у п’ятницю та неділю, та три гри у суботу. На вболівальників чекає насичений ігровий тиждень і до вашої уваги розклад трансляцій поєдинків національної першості:

Новини Визначився третій півфіналіст Кубка України з баскетболу

9 січня (четвер)

18:00. "Хімік" – "Харківські Соколи" (XSPORT)

19:00. "Одеса" – "Дніпро" (ObozTV)

10 січня (п’ятниця)

19:00. "Київ-Баскет" – "Миколаїв" (XSPORT)

11 січня (субота)

14:00. "Хімік" – "Дніпро" (ObozTV)

16:00. "Одеса – "Харківські Соколи" (XSPORT)

19:00. "Прометей – "Запоріжжя" (сайт ФБУ)

12 січня (неділя)

14:00. "Черкаські Мавпи" – "Миколаїв" (XSPORT)

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув третю поспіль перемогу на старті другого етапу Кубка Європи ФІБА.

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