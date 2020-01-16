Суперліга Парі-Матч: календар та де дивитися 16-19 січня

У четвер, 16 січня, стартує черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, у межах якого буде зіграно сім поєдинків

Найбільш інтригуючим, безумовно, вважається чергове протистояння "Київ-Баскета" та "Дніпра". До вашої уваги календар матчів та розклад трансляцій.

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Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

16 січня

18:30. "Київ-Баскет" – "Дніпро" (ObozTV)

19:00. "Черкаські Мавпи" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)

17 січня

18:00. "Запоріжжя" – "Миколаїв" (XSPORT)

18 січня

14:00. "Черкаські Мавпи" – "Дніпро" (ObozTV)

15:00. "Київ-Баскет" – "Харківські Соколи" (FBU.ua)

16:00. "Одеса" – "Хімік" (FBU.ua)

19 січня

14:00. "Прометей" – "Миколаїв" (XSPORT)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України презентувала яскраве промо Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч, який відбудеться 1 лютого у Києві.

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