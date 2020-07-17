Суперліга Парі-Матч 3х3: розклад 4-го туру
Став відомий розклад четвертого туру Суперліги Парі-Матч 3х3 (Джерело фото - ФБУ).
У неділю, 19 липня, в Одесі відбудуться матчі четвертого туру Суперліги Парі-Матч 3х3, яка була призупинена через пандемію коронавірусу.
На офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ) з'явився розклад поєдинків між жіночими та чоловічими командами. Він виглядає наступним чином:
Кваліфікація
9:00 – чоловіки
Груповий етап
13:00-15:00 – чоловіки
13:40-15:20 – жінки
1/4 фіналу
16:00-16:20 – чоловіки
1/2 фіналу
16:00-16:20 – жінки
17:20-17:40 – чоловіки
Матчі за третє місце
17:00 – жінки
18:20 – чоловіки
фінали
18:00 – жінки
18:40 – чоловіки
Відзначимо, що першочергове право на участь у четвертому турі Суперліги Парі-Матч мають найкращі вісім чоловічих команд за рейтингом турніру. Інші чотири місця будуть розіграні в кваліфікації.
У жіночій частині змагань дев'ять найкращих команд потраплять у три групи по три колективи.
Рейтинг після третього туру виглядає наступним чином:
Чоловіки
"Житомир" – 220
"The Green Team" – 200
"Одеса" – 200
Україна-U23 – 120
"СумДУ" – 120
"Біпа Одеса" – 116
"Черкаські Мавпи" – 104
"Франківськ ІФНМУ" – 103
"Прометей" – 100
"Профільтех Житомир" - 88
"Ніко-Баскет" – 82
"Київ-Баскет" – 71
Україна-U18 – 36
"Запоріжжя" – 35
"Новомосковськ" – 35
"Fresh Cucumbers" – 14
Жінки
"Київ-Баскет" – 200
"ІнтерХім" – 165
"Франківськ ПНУ" – 145
Україна-U23 – 140
"Франківськ-2" – 129
"Київ-Баскет-3" – 125
"Львів" – 120
"MOBI" – 120
"Київ-Баскет-2" – 70
"Рівне" – 69
Україна-U18 – 66
"СумДУ" – 38
"Чайка" – 35
Призовий фонд чоловічого турніру складає 32 тисячі гривень, а жіночого – 22 тисячі гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 18 липня, в Одесі відбудеться другий тур чемпіонату України з баскетболу 3х3.