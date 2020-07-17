Суперліга Парі-Матч 3х3: розклад 4-го туру

У неділю, 19 липня, в Одесі відбудуться матчі четвертого туру Суперліги Парі-Матч 3х3, яка була призупинена через пандемію коронавірусу.

На офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ) з'явився розклад поєдинків між жіночими та чоловічими командами. Він виглядає наступним чином:

Кваліфікація

9:00 – чоловіки

Груповий етап

13:00-15:00 – чоловіки

13:40-15:20 – жінки

1/4 фіналу

16:00-16:20 – чоловіки

1/2 фіналу

16:00-16:20 – жінки

17:20-17:40 – чоловіки

Матчі за третє місце

17:00 – жінки

18:20 – чоловіки

фінали

18:00 – жінки

18:40 – чоловіки

Відзначимо, що першочергове право на участь у четвертому турі Суперліги Парі-Матч мають найкращі вісім чоловічих команд за рейтингом турніру. Інші чотири місця будуть розіграні в кваліфікації.

У жіночій частині змагань дев'ять найкращих команд потраплять у три групи по три колективи.

Рейтинг після третього туру виглядає наступним чином:

Чоловіки

"Житомир" – 220

"The Green Team" – 200

"Одеса" – 200

Україна-U23 – 120

"СумДУ" – 120

"Біпа Одеса" – 116

"Черкаські Мавпи" – 104

"Франківськ ІФНМУ" – 103

"Прометей" – 100

"Профільтех Житомир" - 88

"Ніко-Баскет" – 82

"Київ-Баскет" – 71

Україна-U18 – 36

"Запоріжжя" – 35

"Новомосковськ" – 35

"Fresh Cucumbers" – 14

Жінки

"Київ-Баскет" – 200

"ІнтерХім" – 165

"Франківськ ПНУ" – 145

Україна-U23 – 140

"Франківськ-2" – 129

"Київ-Баскет-3" – 125

"Львів" – 120

"MOBI" – 120

"Київ-Баскет-2" – 70

"Рівне" – 69

Україна-U18 – 66

"СумДУ" – 38

"Чайка" – 35

Призовий фонд чоловічого турніру складає 32 тисячі гривень, а жіночого – 22 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 18 липня, в Одесі відбудеться другий тур чемпіонату України з баскетболу 3х3.