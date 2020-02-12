Головна Новини
12 лютого • оновлено в 10:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Стало відомо, хто з легіонерів допоможе Україні у відборі на Євробаскет-2021

749
Читати матеріал російською

Менеджер збірної України з баскетболу Андрій Лебедєв розповів, які баскетболісти зможуть допомогти нашій команді у відбіркових матчах до Євробаскету-2021.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), центрові В'ячеслав Кравцов та Володимир Герун висловили бажання та готові приїхати в збірну України. Що стосується форварда Олександра Липового, то все залежить від його здоров'я та фізичної готовності. Наш баскетболіст пропустив декілька матчів чемпіонату Греції через пошкодження.

Андрій Лебедєв

Андрій Лебедєв

XSport.ua

Варто зазначити, що захисник Олександр Мішула, навпаки, не приєднається до національної команди, оскільки в другому турецькому дивізіоні немає паузи під час відбіркових поєдинків, а з тренером домовитися не вдалося. З приводу центрового Андрія Пустового, що виступає за "Барселону", ще йдуть переговори.

Нагадаємо, що на турнірі Україна зіграє на виїзді проти Австрії 20 лютого та вдома у Запоріжжі проти Угорщини 23 лютого.

Новини
"Доказал": менеджер сборной Украины оценил переход Лэня в новый клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша національна команда оголосила розширений склад на відбіркові матчі до Євробаскету-2021.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Евробаскет-2021
Особи
Володимир Герун Олександр Липовий В'ячеслав Кравцов Артем Пустовий
Тег
Збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Реал Сосьедад
VS
Мирандес
Инд. тотал Реала Сосьедад больше 2.5
2.55 Сделать ставку
Милан
VS
Ювентус
Победа Ювентуса с форой (0)
1.54 Сделать ставку
Эпиналь
VS
Сент-Этьен
Победа Сент-Этьена с форой (-1)
1.67 Сделать ставку
Антверпен
VS
Генк
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Антальяспор
Тотал меньше 3
1.72 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку