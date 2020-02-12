Стало відомо, хто з легіонерів допоможе Україні у відборі на Євробаскет-2021

Менеджер збірної України з баскетболу Андрій Лебедєв розповів, які баскетболісти зможуть допомогти нашій команді у відбіркових матчах до Євробаскету-2021.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), центрові В'ячеслав Кравцов та Володимир Герун висловили бажання та готові приїхати в збірну України. Що стосується форварда Олександра Липового, то все залежить від його здоров'я та фізичної готовності. Наш баскетболіст пропустив декілька матчів чемпіонату Греції через пошкодження.

Андрій Лебедєв XSport.ua

Варто зазначити, що захисник Олександр Мішула, навпаки, не приєднається до національної команди, оскільки в другому турецькому дивізіоні немає паузи під час відбіркових поєдинків, а з тренером домовитися не вдалося. З приводу центрового Андрія Пустового, що виступає за "Барселону", ще йдуть переговори.

Нагадаємо, що на турнірі Україна зіграє на виїзді проти Австрії 20 лютого та вдома у Запоріжжі проти Угорщини 23 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша національна команда оголосила розширений склад на відбіркові матчі до Євробаскету-2021.

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