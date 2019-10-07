Срібна Україна: що потрібно знати про віцечемпіонів світу з баскетболу 3х3

Перед 1/2 фіналу проти Нідерландів збірну України не всі очікували побачити у фіналі чемпіонату світу U-23. Але наші хлопці вирішили інакше і взялися творити сенсацію!

Нідерландці в результаті були розбиті, тож наша команда пробилася у фінал із Росією. На жаль, тут вже перемога дісталася супернику, але навіть у статусі "віцечемпіона" світу синьо-жовті повернулися додому справжніми героями.

Що допомогло збірній України по-справжньому заявити про себе на ЧС-2019 і як наші хлопці "кували срібло" — розповідає OBOZREVATEL.

Лише дві поразки та сенсаційна десятка

Україна на груповому етапі боролася з Киргизстаном, Катаром, Бразилією та Італією, якій у результаті й зазнала однієї з двох поразок на турнірі. Хоча програш у 4 очка не завадив українцям вийти з групи лідерами, завдяки впевненим перемогам в інших іграх і обійшовши італійців лише на 1 пункт.

В 1\4 фіналу з Аргентиною теж не виникло особливих проблем (18:14), а ось у півфіналі наших хлопців чекав справжній бар'єр. Втім, українці настільки краще та результативніше провели початок гри, що одразу забезпечили собі впевнений заділ і довели справу до перемоги з різницею в 10 очок (19:9)!

До золота залишався лише один крок, але потрібно було пройти Росію. Один із фаворитів турніру не дав слабину, хоч Україна зіграла більш ніж гідно (11:21). Але в підсумку наші хлопці задовольняються сріблом і вперше в історії команди повертаються додому номінантами ЧС.

Антон Мусієнко зумів увійти до топ-10 гравців ЧС fiba.basketball

Срібна четвірка: ударник із Одеси, роботяга "Київ-Баскета" і зухвалий дует із Черкас

Збірна України U-23 сформована з баскетболістів традиційних команд 5х5, які грають в українській Суперлізі Парі-Матч. Проте хлопці приділяють і багато уваги 3х3, до ЧС-2019 непогано виступивши на чемпіонаті Європи й пошумівши в Лізі націй.

Зараз же, на чемпіонаті світу, українська команда складалася з такої четвірки — Євген Балабан ("Одеса"), "Антон Мусієнко" ("Київ-Баскет"), Іван Ткаченко та Микита Руслов (обидва — "Черкаські Мавпи").

Збірна України U-23 fiba.basketball

Ще на початку чемпіонату багато вболівальників зазначили, що збірна України стала однією із найзбалансованіших команд ЧС — є своя зірка та ударник (Балабан), класний "роботяга" зі здатністю "спалахнути" в будь-який момент (Мусієнко), напористий форвард (Ткаченко) і чіпкий боєць (Руслов). Інші збірні тільки й мріяли про склади такого плану, в той час як Україна завдяки своїй варіативності порівняно спокійно дійшла до фіналу.

Іван Ткаченко й Микита Руслов, вихованці школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, відіграли в кожному з 7-ми матчів збірної на турнірі (23 і 19 очок відповідно). Водночас Ткаченко увійшов до топ-25 загального рейтингу гравців, по-своєму ставши одним із відкриттів турніру. Саме форвард набрав найбільше очок у фіналі з Росією (а також у матчі групи з Бразилією) і показав, що таке хороша фізична підготовка.

Івна Ткаченко в 7-ми іграх заробив 23 очки fiba.basketball

Антон Мусієнко їхав на ЧС із черговими змінами в кар'єрі, влітку перебравшись у стан "Київ-Баскета". Минулий сезон він провів у досить проблемному "Миколаєві", і його оптимальна форма була під питанням на ЧС. Але Антон зумів не тільки "стабілізуватися" до чемпіонату світу, а й увійти до числа найрезультативніших гравців турніру (7 матчів, 36 очок).

Ну а про Євгена Балабана в контексті 3х3 й говорити немає чого. Євген, який більшу частину кар'єри до Одеси провів у "Черкаських Мавпах", все більше стає гравцем зі світовою популярністю на майданчику з одним кільцем. І на ЧС від лідера українців чекали сильних виступів. Він не розчарував — 13 очок (2/3 від загальної кількості) в матчі з Італією і дуже сильна гра протягом усього турніру. В результаті Балабан разом із Мусієнком увійшов до топ-10 кращих гравців чемпіонату світу!

Топ-10 підсумкового особистого рейтингу ЧС

Зміни швидко дали плоди

Насамперед за срібними медалями вийшла вся четвірка баскетболістів, проте, мабуть, основний фактор успіху так і залишився непоміченим. Влітку команда отримала нового тренера — Тимура Арабаджи, який зумів швидко й успішно посилити гру "синьо-жовтих" для завоювання медалей ЧС.

Тимур Арабаджи bcap.kh.ua

Арабаджи передусім працює з головною збірною України 3х3, і влітку одразу готував національну команду в двох складах одразу на два турніри — дорослий ЧС і Європейські ігри в Мінську. Проте він розподілив ресурс і сили в найкращий спосіб — так, що поліпшення відчула і U-23, влітку почавши свій шлях у Лізі націй. Примітно, що саме через ЛН команда U-23 і вела підготовку до свого ЧС — цілеспрямованих зборів у "синьо-жовтих" перед поїздкою до Китаю не було.

Замість підсумку

Торік збірна України U-23 на чемпіонаті світу трохи несподівано вилетіла в 1/4 фіналу, в статусі 5-ї команди рейтингу поступившись 10-й Франції. Зараз же українці значно покращили результат і підвищили планку вимог до себе. Але все закономірно — команда Арабаджи показала, що без проблем освоює та реалізує насичений передачами швидкий баскетбол, не залежачи від одного складу або певних зв'язок. Ця збірна України пройшла відмінне формування і добре загартувалася, але це лише початок шляху. Може, вже в найближчому майбутньому впору серйозно розраховувати і на "золото" ЧС?

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!