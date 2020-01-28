"Штраф на тисячі доларів": зірка українського баскетболу згадав про спекотну зустріч з Кобі Браянтом

26 січня став "чорним днем" в історії баскетболу, коли в результаті авіакатастрофи світ втратив одного з найкращих баскетболістів в історії - американця Кобі Браянта.

Ще за часів своєї кар'єри Браянт став живою легендою НБА, що також могли відчути й українські баскетболісти. Один з них - центровий Кирило Фесенко, який на початку 2000-х пограв в НБА за "Юта Джаз" і чимало виходив проти Браянта на паркет. В одній з таких зустрічей Кобі ледь не кинувся на Фесенка після чергового фолу, а Кирило отримав урок на все життя.

OBOZREVATEL попросив Кирила Фесенко згадати ті славетны деньки його кар'єри та поділитися своїми враженнями про загиблого Кобі Браянта.

Кирило Фесенко не раз відчув на собі рівень Кобі Браянта

- Прокинувшись сьогодні, зловили себе на думці, що тепер баскетбол вже без зовсім Кобі Браянта?

- Про подібне взагалі не замислюєшся, поки це не відбудеться. Баскетбол без Кобі Браянта дуже складно уявити. В останні роки баскетбольні легенди дуже добре ставляться до свого здоров'я, і навіть 72-річний Карім Адбул-Джабар, який ставив свої рекорди ще в 80-х, зараз в здоров'ї та повчає молодих. А тут чоловік середнього віку, який ще вчора був у всіх на устах, і раптом його не стало... Тому це так важко сприймається.

Звичайно, життя не закінчується, і треба жити далі. Але коли прокидаєшся наступного дня та розумієш, що в баскетболі вже взагалі немає Кобі Браянта, це відчувається. Словами це важко передати, але відчуття, ніби щось надломилося.

- Які були перші враження від Кобі, коли побачили його в живу, чи коли вийшли на паркет проти нього?

- На гру з "Лейкерс" разом з Кобі якраз припав мій дебют в НБА. Звичайно, я пам'ятаю ті моменти перших зустрічей на майданчику і в цілому, адже багато років у дитинстві стежив за "Лейкерс". Не секрет, що я великий фанат Шакіла О'Ніла, і те, що вони витворяли в парі з Кобі, - це окрема фантастична історія, яка заслуговує на окрему розмову.

Так, на паркеті проти Кобі грати було зовсім невесело. У грі подумки аналізуєш ситуацію, захищаючись проти нього, і вже починаєш задовольнятися собою, мовляв, "я змусив Брайанта взяти самий незручний кидок". А він бере цей кидок, навіть самий незручний в світі, і забиває! І не один раз, а постійно! Тому на полі проти нього було дуже складно. За часів гри в "Юта Джаз" ми тричі зустрічалися з "Лейкерс" в плей-офф, і вони тричі нас вибивали.

- Який епізод, пов'язаний з Кобі, залишився найбільш пам'ятним для вас?

- Той самий матч з "Лейкерс", після якого на YouTube з'явилося найпопулярніше відео з моїм прізвищем, коли я порушував правила на ньому. Тричі та грубо, напевно, занадто грубо.

Пам'ятаю, я чомусь вирішив для себе - якщо Кобі буде проходити мене, стану жорстко фолити його. Ну і відразу на майданчику приступив до реалізації свого плану... У підсумку я хоч й порушував праивила, але Кобі все-одно відвантажив нам близько 36 очок і виграв той матч. А на додачу до всього я залишився з технічним зауваженням, коли не стримався та кинув м'яч в сторону Брайанта, коли він ще був на паркеті. За що в підсумку був оштрафований на 3 або 2 тис. доларів, точно не пам'ятаю вже. Досвід на все життя.

В одному з фолів я хоч і ненавмисно, але коліном потрапив йому в зовнішню сторону стегна. Дуже болюче пошкодження, після якого, як я був впевнений, Кобі вже не підніметься. Але минув тайм-аут, Браянт трохи пошкутильгав і повернувся не те, що повністю "живим", але й ніби свіжим. Після цього я зрозумів, що це реально особливий гравець.

Кобі Брайант не раз йшов від блоків Кирила Фесенка, хоча і сам часто бачив кращі захисні навички українця

До речі, саме після того я став цікавитися, як Кобі готує себе до ігор та як займається своїм тілом. Виявляється, він приходив в зал за 3,5-4 години до гри та залишався ще на 1,5 години після. За цей час він виконував дуже велику підготовку - розтяжки, різноманітні вправи, і навіть медитації! Це був неймовірний професіонал і людина своєї справи.

- Кобі Брайант дійсно сприймався в США, як "жива легенда", навіть до закінчення кар'єри?

- Так, він досить рано заслужив такий статус, і заслужив вельми справедливо. Кобі Браянт реально був одним з кращих в історії, і подібні розмови на цю тему - нормальне явище. Уболівальникам подобаються подібні теми, хто краще та щоб було б, якби...

Кобі Брайант загинув в результаті аварії свого гелікоптера неподалік від Лос-Анджелеса, де разом з екс-баскетболістом також розбилися його дочка Джанна та ще 7 осіб. Як повідомляв OBOZREVATEL:

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