Сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч завершено достроково через коронавірус

Розіграш чоловічої та жіночої Суперліги Парі-Матч достроково завершений. Таке рішення було прийнято на Виконкомі Федерації баскетболу України в четвер, 12 березня.

Крім того, як повідомляє пресслужба ФБУ, достроково завершені чемпіонати України у вищій лізі серед чоловіків і жінок. Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловіків, який повинен був відбутися в Южному 14-15 березня, вирішено перенести на більш пізній термін – матчі відбудуться у вересні 2020-го.

Про розподіл призових місць в чемпіонаті України буде оголошено пізніше, інформує пресслужба національної федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавіруса. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

Карантин поширюється на дитячі, середні і вищі навчальні заклади, а також передбачає заборону культурних, спортивних та інших масових заходів до 200 осіб.

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