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12 березня • оновлено в 13:20
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Сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч завершено достроково через коронавірус

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Розіграш чоловічої та жіночої Суперліги Парі-Матч достроково завершений. Таке рішення було прийнято на Виконкомі Федерації баскетболу України в четвер, 12 березня.

Крім того, як повідомляє пресслужба ФБУ, достроково завершені чемпіонати України у вищій лізі серед чоловіків і жінок. Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловіків, який повинен був відбутися в Южному 14-15 березня, вирішено перенести на більш пізній термін – матчі відбудуться у вересні 2020-го.

Сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч завершено достроково через коронавірус

Про розподіл призових місць в чемпіонаті України буде оголошено пізніше, інформує пресслужба національної федерації.

Сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч завершено достроково через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Тема
Суперліга
Місце
Україна
Тег
Федерація баскетболу України
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