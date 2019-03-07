СБЛУ ТАСкомбанк: визначені групи в дивізіоні Центр

У сезоні Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк настає пора вирішальних етапів.
Після завершення обласних етапів у Житомирській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Київській областях відбулося жеребкування груп дивізіону Центр.
Матчі проходитимуть 10-14 березня в СК КПІ.
СБЛУ ТАСКОМБАНК
Дивізіон Центр
Група 1
ЧНУ (Черкаси)
ВНМУ (Вінниця)*
КПІ (Київ)
Група 2
СумДУ (Суми)
ЖДТУ (Житомир)
КНТЕУ (Київ)
Розклад матчів:
10 березня
19:30 СумДУ-КНТЕУ
11 березня
13:00 СумДУ-ЖДТУ
12 березня
13:00 КНТЕУ-ЖДТУ
14:30 ЧНУ - КПІ
13 березня
1/2 фіналу
1 матч 13:00
2 матч 15:00
14 березня
За 3-тє місце
10:00
Фінал
12:00
Запрошуємо всіх бажаючих на матчі СБЛУ Таскомабанк!
*команда ВНМУ з Вінниці не зможе взяти участь у змаганнях через форс-мажорні обставини
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