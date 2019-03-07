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/Баскетбол

СБЛУ ТАСкомбанк: визначені групи в дивізіоні Центр

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У сезоні Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк настає пора вирішальних етапів.

Після завершення обласних етапів у Житомирській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Київській областях відбулося жеребкування груп дивізіону Центр.

СБЛУ ТАСкомбанк: визначені групи в дивізіоні Центр

Новини
СБЛУ Таскомбанк: стартував дивізіон Чорне море

Матчі проходитимуть 10-14 березня в СК КПІ.

СБЛУ ТАСКОМБАНК

Дивізіон Центр

Група 1

ЧНУ (Черкаси)

ВНМУ (Вінниця)*

КПІ (Київ)

Група 2

СумДУ (Суми)

ЖДТУ (Житомир)

КНТЕУ (Київ)

Розклад матчів:

10 березня

19:30 СумДУ-КНТЕУ

11 березня

13:00 СумДУ-ЖДТУ

12 березня

13:00 КНТЕУ-ЖДТУ

14:30 ЧНУ - КПІ

13 березня

1/2 фіналу

1 матч 13:00

2 матч 15:00

14 березня

За 3-тє місце

10:00

Фінал

12:00

Запрошуємо всіх бажаючих на матчі СБЛУ Таскомабанк!

*команда ВНМУ з Вінниці не зможе взяти участь у змаганнях через форс-мажорні обставини

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Тема
Чемпіонат України з баскетболу
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