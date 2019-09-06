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8 вересня • оновлено в 11:24
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Росія достроково вилетіла з чемпіонату світу з баскетболу

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Збірна Росії втратила шанси на вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу, який у ці дні проходить у Китаї.

Команда Сергія Базаревича у першому турі другого групового етапу програла Польщі – 74:79. Росіяни практично весь матч вели в рахунку, але провалили заключну чверть. Поляки раз по раз відмінно відпрацьовували на своєму щиті, не даючи суперникам закинути м'яч у кільце.

Росія – Польща

Росія – Польща

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Фатальною ж для надій збірної Росії на вихід до чвертьфіналу мундіалю стала перемога аргентинців над Венесуелою – 87:67. Цей успіх латиноамериканців означає, що росіяни втратили шанси на потрапляння у двійку.

Росія достроково вилетіла з чемпіонату світу з баскетболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні США і Туреччини видали неймовірно драматичний матч на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Свыны,до какого срочно? Второй групповой этап.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кацaп Кацaпыч, А ваша де помоешьник?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Sergey, кал - ты воняешь!
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Россия - одно разочарование. Даже в баскетболе. А вот поляки - молодцы. Успехов их сборной!
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Харченко Вiталiй, Лизнуть своему пану вот ваше всё!!!
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коршун федот
коршун федот
Их место-в параше. Монголоиды должныиграть в лапту, ини какик баскетболов!!!
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