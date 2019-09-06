Росія достроково вилетіла з чемпіонату світу з баскетболу

Збірна Росії втратила шанси на вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу, який у ці дні проходить у Китаї.

Команда Сергія Базаревича у першому турі другого групового етапу програла Польщі – 74:79. Росіяни практично весь матч вели в рахунку, але провалили заключну чверть. Поляки раз по раз відмінно відпрацьовували на своєму щиті, не даючи суперникам закинути м'яч у кільце.

Росія – Польща

Фатальною ж для надій збірної Росії на вихід до чвертьфіналу мундіалю стала перемога аргентинців над Венесуелою – 87:67. Цей успіх латиноамериканців означає, що росіяни втратили шанси на потрапляння у двійку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні США і Туреччини видали неймовірно драматичний матч на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року.

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