Російський баскетболіст впав під час матчу і помер

Російський баскетболіст команди "Південно-Захід" Олексій Устиновський впав під час матчу на турнірі зі стрітболу "Ліга 54" в Новосибірську і помер.

За словами очевидця все сталося буквально через дві хвилини після початку.

"Льоша йшов по полю, і раптом упав на коліна і – все. У цей момент трансляція припинилася. За кадром в цей час Олексія намагалися врятувати – на жаль, марно. Через півгодини мені подзвонили і сказали, що у нього не витримало серце", – наводить слова очевидця КП.

У загиблого залишилися дружина і двоє синів.

"Ми знали його як досвідченого гравця команди "Південно-Захід", добру і мудру людину, хорошого батька, який виховував майбутнє покоління баскетболістів. Світла пам'ять! Співчуваємо рідним і близьким Олексія, – йдеться в некролозі на сторінці "НБА – Новосибірська Баскетбольна Асоціація".

Олексій Устинівський помер під час матчу Новосибірська Баскетбольна Асоціація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії 17-річний футболіст "Олімпік" Кузьмiнки Михайло Колосов помер під час матчу команд 2003 р.н. проти "Строгіно-2" на заході Москви.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!