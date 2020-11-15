Радулович: я задоволений тим, що показали новачки. Я побачив їхній потенціал

Головний тренер жіночої збірної України Срджан Радулович поділився своїми враженнями від матчу кваліфікації Євробаскета-2021 проти команди Бельгії (65:87).

За словами наставника, важлива кожна гра, але в матчі з бельгійками було важко.

"Так завжди, коли стартуєш з "-15", ще й проти такої команди як Бельгія. Після того кидаєшся навздогін. Деякі епізоди ми грали на рівних, але нам забракло потужності, щоб завершити цю гру і досягнути хорошого результату, але така реальність. Будемо шукати шляхи грати у кращий баскетбол, уникати тих помилок, які зробили сьогодні", – сказав Радулович.

Чорногорський фахівець відзначив різницю в рівні нашої команди і збірної Бельгії, особливо якщо говорити про позиції 4-5 номера.

"Але я не можу сказати, що незадоволений дівчатами, вони зіграли на максимумі. Ними задоволений, а от результатом – ні. Побачимо, що буде далі, я думаю, що молоді гравчині узяли щось позитивне із цих матчів для себе. Я задоволений тим, що показали новачки, я побачив їхній потенціал, треба працювати для майбутнього. На цій грі нічого не закінчується, ми тільки розпочали", – підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поєдинку наші дівчата мають 2 перемоги і стільки ж поразок. Із шістьма очками вони посідають друге місце групи G.