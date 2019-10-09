"Дніпро" вийшов у Кубок Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" переміг білоруський "Борисфен" у матчі-відповіді фіналу кваліфікації Кубку Європи ФІБА і вийшов в основний турнір.

Поєдинок на паркеті дніпровського СК "Шинник" завершився з рахунком 81:71.

Після розгромної перемоги в першій грі в Могильові (101:76), матч-відповідь перетворився на формальність. Незважаючи навіть на розслабленість українських баскетболістів, вони змогли перемогти і вдома.

Дніпро (Україна) – Борисфен (Білорусь) – 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Дніпро: Дугат (5+6 підбирань +6 передач), Закурдаєв (15), Глєбов (10), Чумаков (6+9 підбирань), Тимофієнко (9) – старт; Шундель (11), Дубоненко (4), Корнієнко (6+17 підбирань +4 блок-шоти), Бондарчук, Санон (12–4 втрати), Сизов (3), Коломойський

Борисфен: Старр (21+9 підбирань +6 передач +4 перехоплення +2 блок-шоти), Девін Джонсон (15+4 перехоплення –4 передачі), Дуду (7), Пастухов (9), Едуей (14+2 блок-шоти) – старт; Ернандес (5+8 підбирань), Секушенко, Татур, Корж, Мальков, Харкевич

Дніпро - Борисфен ФІБА

Дніпро - Борисфен ФІБА

Дніпро - Борисфен ФІБА

Дніпро - Борисфен ФІБА

Дніпро - Борисфен ФІБА

Дніпро - Борисфен ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно "Київ-Баскет" програв іспанському "Бургосу" і вилетів із Ліги чемпіонів ФІБА. Кияни також візьмуть участь у Кубку Європи ФІБА, де зіграють в одній групі з "Дніпром".

Крім двох українських команд у квартеті F білоруський "цмоки-Мінськ" і болгарський "Левскі". Старт сезону заплановано на 23 жовтня. У першому турі "Дніпро" в столичному Палаці спорту зіграє саме проти "Київ-Баскета".

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