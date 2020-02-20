"Поважають": Бродський розповів, у чому баскетбол краще футболу

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів, звідки у нього з'явилася любов до цього виду спорту і в чому його відмінність від футболу.

Михайло Бродський ФБУ

"Це ще пішло з 90-х. Я завжди любив баскетбол, це немов шахи. Культурний вид спорту, безконтактний, соціальний. Завжди подобався, вже 30 років так. Чи не думав зайти у футбол? Ні. Я дружив з футболістами, знаю, що це таке. Це більше індустрія, це не соціально. Хотів би, щоб у баскетболу було стільки ж грошей. Але не хотів би, щоб баскетбол міняв свою соціальність", – зазначив Бродський в інтерв'ю сайту "Трибуна".

При цьому він уточнив, що має на увазі під "соціальністю" баскетболу.

"Це команда, спілкування. У футболі не так – там б'ють один одному по ногах, а тут дають один одному пас руками, поважають. Це інше, інший вид спорту", – додав президент ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на виїзний матч відбору Євробаскету-2021 проти Австрії, який відбудеться в четвер, 20 лютого в Граці.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!