Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 10 листопада

У неділю, 10 листопада, відбулися два поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

"Дніпро" переміг вдома "Хімік" (65:57), а "Одеса" в Харкові розгромила місцевих "Соколов" (87:66).

Дніпро - Хімік ФБУ

У Дніпрі більшу частину стартової 10-хвилинки боротьба була рівною. Надалі ж господарі зуміли відірватися не в останню чергу завдяки кращій реалізації дальніх кидків. З-за дуги забивали Сизов, Корнієнко і згодом Санон.

У другій чверті гості зробили акцент на захист, не дозволивши господарям забити навіть половину очок в порівнянні зі стартовою 10-хвилинкою. При цьому Хімік відіграв 6 очок з 14-ти відставання.

На початок заключної чверті южненці остаточно вирівняли становище, відігравши 18 очок відставання. Дніпро зберігав перевагу за підбираннями, але при цьому вдвічі більше припускався втрат. Втім господарям вистачило сил аби втримати перевагу та довести поєдинок до перемоги.

Відтак Дніпро завдав чинному чемпіону другої поразки в сезоні. Наразі Прометей та Дніпро залишаються останніми командами чемпіонату лише з однією поразкою

У наступному поєдинку Дніпро зіграє вдома 29 листопада проти Черкаських Мавп. Хімік 30 листопада гратиме в Одесі.

Дніпро - Хімік 65:57 (24:10, 10:16, 14:18 17:13)

Дніпро: Шундель (2 + 6 підборів), Закурдаев, Сизов (3), Тимофієнко (6 + 8 підбирань), Чумаков (9 + 7 підбирань) - старт; Корнієнко (10 + 11 підборів), Бондарчук, Санон (25 + 6 підбирань), Коломойський, Глєбов (10 + 4 підбирання).

Хімік: Вільямс (11), Рябчук (4), Войналович (12), Ковальов (4), Угба (5 + 10 підбирань) - старт; Марченко (1), Козак, Салліван (15 + 6 підбирань), Горобченко (5).

Дніпро - Хімік ФБУ

У Харкові гості краще почали гру і відразу зробили комфортну різницю, яка і забезпечила спокійну кінцівку.

Харківські Соколи заволоділи м’ячем на старті гри та відкрили лік набраним балам влучанням з середньої дистанції – відмітився Карім Джамар, проте, вже за декілька хвилин гості оформили ривок 9:0 та почали втікати у відрив. В Одеси добре працювали Мейсі та Холовей, які раз за разом тікали у швидкі відриви та набирали легкі бали, у той час як в харків’ян гра зовсім не клеїлася. Завершилась перша чверть за переваги гостей у 8 балів – 12:20.

У другій десятихвилинці глядачі у Харкові великих змін на паркеті не побачили: одесити продовжували нарощувати власну перевагу, а Соколи зусиллями Тіга намагалися бодай якось втримати різницю. Лише в кінцівці другого періоду команда Євгена Мурзіна зуміла дещо скоротити розрив у рахунку – 29:44.

Третя чверть стала кращою в матчі для Соколів. Головний тренер господарів Євген Мурзін знайшов потрібні слова для своїх підопічних в роздягалці і команда, вийшовши на паркет у третій чверті, почала боротися ніби на табло і не було різниці в 15 балів. Всі 10 хвилин в спорткомплексі точилася рівна боротьба, а наприкінці чверті Джамар своїм середнім зумів скоротити відставання до 11 балів. Проте, на більше команди Мурзіна в цій грі не вистачило.

Заключний період пройшов повністю за сценарієм Олега Юшкіна, відповідно Одеса здобула легку перемогу з рахунком 66:87.

Харківські Соколи - БК Одеса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19 16:24)

Соколи: Джамар (9), Козлов (3), Жаліс (3), Тарасенко (10 + 4 підбирання), Тіг (10 + 7 підбирань + 5 втрат) - старт; Бояркіна (10), Тихонов (4), Джексон (6 + 8 підбирань), Тищенко (11 + 5 підбирань).

Одеса: Мейсі (17 + 5 підбирань), Фрізен (12), Носков (14 + 4 підбирань), Холлоуей (16 + 7 підбирань), Вадим Прокопенко (7) - старт; Щепкін (5), Артамонов (5 + 4 передачі), Браун (2 + 5 підбирань), Новіков (7).

Як повідомляв OBOZREVATEL, новачок Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" дав справжній бій чемпіону країни южненському "Хіміку".

Підопічні Євгена Мурзіна на своєму майданчику пошарпали нерви фавориту, проте в підсумку поступилися – 77:93.

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