Південне дербі: анонс Суперліги Парі-Матч 25 жовтня

Четвертий тур регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч продовжиться у четвер, 25 жовтня, матчами у Южному та Одесі. "Хімік" зіграє проти БК "Запоріжжя", а БК "Одеса" прийме МБК "Миколаїв".

"Хімік" — БК "Запоріжжя"

Южний, УСК "Олімп", 18:00

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Южненці набрали непоганий ритм після невдалого старту, перегравши "Київ-Баскет" і "Черкаських Мавп". Команда Степанівської буде набирати пропорційно до впевненості молодих гравців, яких у ній вистачає, але на своєму полі "Хімік" цю впевненість повинен випромінювати в кожній грі. Запоріжжя стало лідером сезону усього за дві секунди, що, втім, не надто дивно, якщо поглянути на цифри статистики і візуальне враження. Подвійний виїзд в Одеську область — головна перевірка для команди Плеханова в першому колі, і від її результатів залежатиме те, як сприйматимуть запорожців по дистанції далі.

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БК "Одеса — МБК" Миколаїв"

Одеса, СК "Краян", 19:00

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Південне дербі, у якому один із лідерів сезону прийме "Миколаїв", який поки не особливо проявив себе. Так, "корабели" записали першу перемогу у вихідні, проте обіграти "Дніпро", який перебував у графіку шостого матчу, за 12 календарних днів — а це не бозна-яка заслуга. Інша справа — обіграти "Одесу", яка зараз цілком заслужено перебуває у трійці лідерів і показує вкрай цікавий баскетбол. Для Віталія Чернія та його хлопців цей матч - великий виклик, особливо в контексті нейтралізації групи лідерів суперника.

Нагадаємо, що напередодні "Київ-Баскет" здобув історичну перемогу в Суперлізі Парі-Матч.