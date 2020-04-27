Молодого американського баскетболіста, який виставив свою кандидатуру на драфт НБА 2020 року, Тешона Хайтауера затримали за підозрою у вбивстві.

Як повідомляє видання TalkBasket, захисник університету Тулейна знаходиться під арештом без права внесення застави. Його звинувачують у вбивстві 24-річного Деванте Ентоні Лонга, який постраждав під час перестрілки 8 квітня в штаті Джорджія і помер від отриманих поранень у лікарні.

Тешон Хайтауер TalkBasket.net

Хайтауер і його брат є двома з шести підозрюваних у цій справі. Університет баскетболіста оголосив про виключення гравця зі складу команди. Його звинувачують у скоєнні тяжкого злочину, напад при обтяжуючих обставинах і володінні вогнепальною зброєю під час вчинення тяжкого злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього бійця змішаних єдиноборств (ММА) американця Седріка Маркса підозрюють у вбивстві трьох осіб.

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