Перемога "Черкаських Мавп": результати Суперліги Парі-Матч 7 листопада

У четвер, 7 листопада, в Україні відбулися чергові два поєдинки чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

"Черкаські Мавпи" завдали поразки в гостьовому матчі "Миколаєву" (68:76), а лідер першості "Прометей" просто знищив "Запоріжжя" (103:77).

Команда Максима Міхельсона сильно провела стартові 30 хвилин поєдинку, сформувавши перевагу настільки комфортну, що потужна спроба камбека від "корабелів" в кінцівці виявилася безрезультатною.

МБК Миколаїв - Черкаські Мавпи 68:76 (16:25 15:19 14:23, 23: 9)

МБК Миколаїв: Зотов (9 + 4 передачі + 4 втрати), Луценко (22 + 5 підбирань + 5 передач + 4 втрати), Онуфрієв (12), Приймак (4), Брістол (7 + 5 підборів) - старт; Адедіран (6), хохоник (5), Юрченко (3), Мещеряков, Давидюк.

Черкаські Мавпи: Попов (9 + 5 передач + 4 втрати), русла (4), Бєліков (3 + 10 підбирань), Райт (27 + 8 підбирань), Хаджіфейзовіч (15 + 4 втрати) - старт; Ейрінгтон (9 + 6 передач), Ткаченко (5), Сергєєв (4 + 5 підборів), Воєвода, Бондаренко, Нагорний.

Другий в сезоні офіційний поєдинок між Запоріжжям і Прометеєм видався куди менш конкурентним, ніж перший. В кінці вересня в Кам'янському команда Валерія Плеханова ще в середині четвертої чверті була в грі, і лише потім пропустила мініривок імені Іллі Сидорова з Джейлоном Міллером, а зараз бронзових призерів минулого чемпіонату вистачило тільки на 15 хвилин - уже до великої перерви господарі "горіли "14 балів, а в другій половині "титани" без особливих складнощів довели зустріч до розгромної перемоги.

Поразка від Прометея стало для запорізьких баскетболістів п'ятою в шести останніх матчах і третьою поспіль в рідних стінах: підопічні Плеханова знаходяться в кризі, і майже тритижнева перерва в календарі явно повинна піти їм на користь. "Титани", в свою чергу, залишаються одноосібними лідерами сезону - а з новою бойовою одиницею в особі Руслана Отверченка, який дебютував під керівництвом Карліс Муйжніекса двома триочковими влучаннями за 11 хвилин (Запоріжжя, для порівняння, п'ять разів забило через дуги за весь матч ), повинні стати ще збалансованішим і сильніше, повідомляє ПБ.

БК Запоріжжя - Прометей 77: 103 (19:24, 19:28, 17:25, 22:26)

БК Запоріжжя: Сталлворт (4), Рендольф (15 + 5 перехоплень), Міхєєв (2), Шевченко (5), Сіммонс (15 + 10 підборів) - старт; Кожем'якін (15 + 3 перехоплення), Липовцев (11 + 7 підбирань), Німцеві (5), Буц (3), Титов (2).

Головний тренер: Валерій Плеханов.

Прометей: Лукашов (19 + 5 передач), Трент (12 + 5 передач), Мальчевський (18 + 3 блок-шота), Конате (21), Майерс (5 + 7 підборів + 5 передач + 2 блок-шота + 5 втрат ) - старт; Міллер (12 + 8 підбирань + 2 блок-шота), Отверченко (6), Антипов (5 + 5 підборів), Сидоров (5 + 5 передач), Кривцов, Унгурян, Місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада Київ-Баскет легко розібрався з гостями із Запоріжжя - 110: 73.

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