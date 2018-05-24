Опублікований склад збірної України з баскетболу на Кубок світу-2019

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначив розширений список кандидатів в команду на третє вікно відбіркового Кубку світу 2019 року.

Данний список не є остаточним і на збори національної команди, які стартують на початку червня можуть бути запрошені і деякі інші гравці, рівно як і дехто із цих гравців може не опинитися у таборі збірної у разі виникнення певних обставин.

Новини Україна потрапила в топ рейтингу баскетболу 3х3

Ілля Близнюк

В'ячеслав Бобров

Джоель Боломбой

Володимир Герун

Сергій Гладир

Юджин Джетер

Ігор Зайцев

Олександр Кобець

Володимир Конєв

В'ячеслав Кравцов

Олексій Лень

Олександр Липовий

Денис Лукашов

Кирило Марченко

Святослав Михайлюк

Олександр Мішула

В'ячеслав Петров

Артем Пустовий

Максим Пустозвонов

Олександр Рябчук

Іссуфу Санон

Володимир Шевченко

Віталій Шібель

Нагадаємо, команда Євгена Мурзіна 28 червня зіграє в Туреччині, а 1 липня - в Києві проти Латвії. Зараз Україна очолює групу - 3 перемоги в чотирьох матчах

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