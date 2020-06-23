Офіційно: названа дата старту чемпіонату України з баскетболу

У вівторок, 23 червня, відбувся Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ), на якому були визначено нові дати проведення Фіналу чотирьох Кубка України-2020 року, який перенесли з березня через пандемію коронавiрусу.

Новою датою проведення Ф4 і, відповідно, нового баскетбольного сезону в Україні, встановлено 3-4 жовтня - перші вихідні місяця.

Старт нового сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч запланований через тиждень після проведення Фіналу чотирьох – на 10-11 жовтня.

За трофей боротимуться його діючий володар "Дніпро", господар Фіналу чотирьох эксчемпіон України "Хімік", учасник плей-офф Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" і БК "Одеса".

Раніше Федерація баскетболу України оприлюднила ефектне промо-відео Фіналу чотирьох, матчі якого планували транслювати одразу два телеканали.