Кабмін ввів карантин через коронавірус: чому не варто панікувати

У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня в зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.

Про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook, а OBOZREVATEL пояснює, що ухвалили і чому в цьому немає нічого страшного.

Головне:

до 3 квітня оголошується карантин в дитсадках, школах і вишах;

забороняються масові заходи з понад 200 учасниками;

з дозволу міжнародних організацій спортивні змагання можна проводити без глядачів;

закриваються авіасполучення з деякими країнами.

Що ухвалив Кабмін

За словами Сюмар, згідно з рішенням Кабінету міністрів, в Україні на три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, а також опиняться під забороною масові заходи, чисельністю понад 200 осіб - наприклад, спортивні змагання, концерти.

Також вона повідомила, що закриють авіасполучення з деякими країнами і більшу частину контрольно-пропускних пунктів (з 219 залишиться 49). Крім того, уряд виділив 100 мільйонів гривень на покупку засобів індивідуального захисту.

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Протиепідемічні заходи та обмеження, попередньо, діятимуть, до кінця місяця. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

Карантин у школах

Пора панікувати? Ні, навпаки

Карантин – превентивний захід, який не говорить про те, що все погано і хвороба щосили бушує в країні. Навпаки, якщо його вчасно ввести, то кількість заражених вийде мінімізувати.

Як відомо, хвороба передається при тісному контакті повітряно-крапельним шляхом – наприклад, якщо хворий чхне на відстані менше двох метрів або буде з вами розмовляти, бризкаючи слиною. Крім того, вірус здатний виживати на твердих поверхнях - ручках дверей або поручнях ескалаторів.

На тлі цього, рішення Кабміну логічне і правильне – поки в країні всього лише один офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусів, потрібно звести до мінімуму ризики для подальшого поширення.

Ще раз про профілактику

Лікарі неодноразово відзначають – для профілактики коронавируса необхідно часто і дуже ретельно мити руки (бажано не менше 20 секунд), користуватися антисептиком і по можливості не торкатися руками обличчя.

профілактика коронавируса

Якщо останнє не виходить (все-таки, це справа рефлекторне), то потрібно просто ще частіше мити руки. Однак, на вулиці і в громадському транспорті краще цей процес контролювати.

Уникайте людних місць.

Раніше OBOZREVATEL розповідав чому не варто панікувати через коронавируса.

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