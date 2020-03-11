Кабмін ввів карантин через коронавірус: чому не варто панікувати

У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня в зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.
Про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook, а OBOZREVATEL пояснює, що ухвалили і чому в цьому немає нічого страшного.
Головне:
до 3 квітня оголошується карантин в дитсадках, школах і вишах;
забороняються масові заходи з понад 200 учасниками;
з дозволу міжнародних організацій спортивні змагання можна проводити без глядачів;
закриваються авіасполучення з деякими країнами.
Що ухвалив Кабмін
За словами Сюмар, згідно з рішенням Кабінету міністрів, в Україні на три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, а також опиняться під забороною масові заходи, чисельністю понад 200 осіб - наприклад, спортивні змагання, концерти.
Також вона повідомила, що закриють авіасполучення з деякими країнами і більшу частину контрольно-пропускних пунктів (з 219 залишиться 49). Крім того, уряд виділив 100 мільйонів гривень на покупку засобів індивідуального захисту.
У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.
Протиепідемічні заходи та обмеження, попередньо, діятимуть, до кінця місяця. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
Карантин у школах
Пора панікувати? Ні, навпаки
Карантин – превентивний захід, який не говорить про те, що все погано і хвороба щосили бушує в країні. Навпаки, якщо його вчасно ввести, то кількість заражених вийде мінімізувати.
Як відомо, хвороба передається при тісному контакті повітряно-крапельним шляхом – наприклад, якщо хворий чхне на відстані менше двох метрів або буде з вами розмовляти, бризкаючи слиною. Крім того, вірус здатний виживати на твердих поверхнях - ручках дверей або поручнях ескалаторів.
На тлі цього, рішення Кабміну логічне і правильне – поки в країні всього лише один офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусів, потрібно звести до мінімуму ризики для подальшого поширення.
Ще раз про профілактику
Лікарі неодноразово відзначають – для профілактики коронавируса необхідно часто і дуже ретельно мити руки (бажано не менше 20 секунд), користуватися антисептиком і по можливості не торкатися руками обличчя.
профілактика коронавируса
Якщо останнє не виходить (все-таки, це справа рефлекторне), то потрібно просто ще частіше мити руки. Однак, на вулиці і в громадському транспорті краще цей процес контролювати.
Уникайте людних місць.
Раніше OBOZREVATEL розповідав чому не варто панікувати через коронавируса.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".