Новачок Суперліги Парі-Матч створив грандіозну сенсацію

Новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей" сенсаційно обіграв на виїзді діючого володаря Суперкубка та Кубка країни "Дніпро".

Команда з Кам'янського тріумфувала з рахунком 60:67.

Бігмен дніпрян Кирило Фесенко виграв спірний м’яч і сам же через 14 секунд відправив його до кошика – 2:0 на користь господарів. Проте, вже в першій своїй атаці бігментепер вже "Прометея" Майєрс також був точним. Але, після цього команда Дениса Журавльова розпочала ривок 7:0, а наступні свої бали гості зуміли набрати лише на четвертій хвилині гри.

Дніпро – Прометей ФБУ

14:5 – саме такий рахунок був у матчі за три хвилини до завершення першої чверті, але гості зуміли вчасно прийти до тями і мінімізувати відрив перед перервою – 16:12.

В другому періоді команди продовжили грати в захисний баскетбол. Кожен з десятьох гравців на паркеті намагався максимально відпрацювати в захисті, що в підсумку і дало свій результат – на двох за 20 хвилин команди набрали рівно 50 балів – 27:23.

Третя чверть для обох колективів стала набагато результативнішою, адже за її підсумками команди набрали більше балів ніж за попередні два періоди.

Краще ж працювали в атаці та захисті гості: за відсутності Кулпеппера, який отримав ушкодження в другій чверті, добре себе проявили Трент та Майєрс, які повели команду за собою у важливий момент.

В четвертій десятихвилинці за три хвилини до завершення гри п’ятий фол отримав дніпрянин Макс Корнієнко, і в клатч-тайм команда Журавльова вкотилася без досвідченого центра. У вирішальний ж момент капітан "Дніпра" Стас Тимофеєнко не влучив два дальні кидки, які б могли дати надію господарям на порятунок. В підсумку 60:67 – перша поразка в сезоні для "Дніпра", та четверта поспіль перемога для "Прометея".

Кращим в складі обох команд став Майкл Маєрс, який за 29 хвилин набрав 16 очок, зібрав 9 підбирань та добре працював у захисті.

"Дніпро – "Прометей" – 60:67 (16:12, 11:11,24:27, 9:17 )

"Дніпро": Дугат 10 + 5 передач, Закурдаєв 7 + 6 підбирань, Глєбов 3 + 6підбирань, Тимофеєнко 9, Фесенко 11 + 11 підбирань – старт; Чумаков 8, Шундель 2, Санон ,6 Корнієнко 4 + 11 підбирань, Коломойський.

"Прометей": Кулпеппер 0, Маєрс 16 + 9 підбирань, Сидоров 2, Лукашов 7, Міллер 5, Трент 19, Конате 2, Мальчевський 5, Антипов 11.

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