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Новачок Суперліги Парі-Матч подав заявку на участь у єврокубках

1.6тЧитати матеріал російською

Три українські баскетбольні клуби претендують на участь у єврокубках у сезоні 2019/2020.

Фіналіст Суперліги Парі-Матч столичний "Київ-Баскет" подав заявку на участь у Лізі чемпіонів FIBA. А от чемпіон України южненський "Хімік" від участі у євросезоні відмовився.

Оформили заявку на участь у Кубку Європи FIBA володар Кубку України "Дніпро", а також чемпіон Вищої ліги й новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей".

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Новачок Суперліги Парі-Матч подав заявку на участь у єврокубках

БК "Прометей"

Водночас ситуація з командою із Кам'янського розглядатиметься FIBA окремо: за правилами на участь у єврокубках не може претендувати клуб, який не провів минулий сезон у елітному дивізіоні національної першості.

Але у разі нестачі учасників "Прометей" може отримати можливість зіграти на євроарені. Члени виконкому Федерації баскетболу України цю ініціативу підтримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила про розширення Суперліги Парі-Матч.

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Місце
Україна
Теги
БК ПрометейФедерація баскетболу України
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