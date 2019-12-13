Неймовірні гойдалки в Харкові: результати Суперліги Парі-Матч 13 грудня

Новачок Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" не зможу добути другу перемогу в регулярному чемпіонаті.

На своєму майданчику підопічні Євгена Мурзіна в абсолютно приголомшливому матчі поступилися на своєму майданчику "Миколаєву" – 98:100.

Команди подарували глядачам результативний та яскравий баскетбол. Гості досить впевнено розпочали гри, здавалося, довівши статус фаворита: до першої перерви "Миколаїв" прийшов з перевагою в 11 очок.

Харківські Соколи – Миколаїв ФБУ

Однак у другій чверті господарі паркету показали просто неймовірну результативність. "Соколи" реалізували за 10 ігрових хвилин сім триочкових кидків – 55:53.

Після великої перерви миколаївцям знову вдалося піти у відрив, але господарям знову вдалося скоротити відставання до одного пункту.

Вирішальна десятихвилинка розпочалася з ривка харків'ян 5:0, на який вже команда Віталія Чернія відповіла своїми 5:10. Тут же господарі забили десять очок поспіль, однак на останній хвилині розгубили перевагу і програли поєдинок.

"Харківські Соколи" - МБК "Миколаїв" 98:100 (22:31 33:22, 23:26, 20:21)

"Соколи": Бояркіна (3 + 5 передач), Джамар (19 + 4 підбирання), Джексон (25 + 5 підбирань), Мусієнко (17 + 5 підбирань), Тихонов - старт; Козлов (4), Шаповалов, Бернетт (12 + 4 передачі), Тарасенко (10), Тищенко (8).

"Миколаїв": Зотов (12 + 6 передач), Пітерсон (39 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Луценко (17 + 4 підбирання), Онуфрієв (11), Брістол (8 + 5 підбирань) - старт; Хохоник, Давидюк (3), Приймак (6 + 6 підбирань), Адедіран (4), Мещеряков, Юрченко.

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