Не мав права: розкрилася правда про катастрофу вертольота Кобі Браянта

Пілот Ара Зобаян, який керував вертольотом загиблого баскетболіста Кобі Браянта, не мав законного права здійснювати політ через відсутність федерального дозволу у власника авіасудна.
Як повідомляє агентство NYTimes, компанія Island Express Helicopters, якій належав вертоліт Сікорський S-76, мала обмежений сертифікат, виданий Федеральним агентством цивільної авіації. На авіасудні дозволялося здійснювати польоти лише в тому випадку, якщо видимість становила не менше трьох миль (4,8 км), а висота нижньої межі хмар – не менше трьохсот метрів над землею.
Вертоліт Кобі Брайанта Сікорський S-76
Heavy.com
Незважаючи на наявність у кабіні вертольота новітнього обладнання та вміння ним користуватися, Ара Зобаян мав право на здійснення польотів лише в умовах достатньої видимості.
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