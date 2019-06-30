"Не було колективу ": Ягупова пояснила ранній виліт збірної України

Лідер збірної України з баскетболу Аліна Ягупова впевнена, що причина поразки команди на Євробаскеті-2019 у відсутності згуртованості між гравцями.

Аліна Ягупова ФІБА

"Моя особиста думка, що в нашій команді дуже багато проблем. Здавалося б, все добре у нас було, все прекрасно. Але так вийшло, що порушилася дисципліна у нас в команді і ми не змогли виграти ті ігри, які могли і повинні були вигравати. Скажу так у нас не було загальної дисципліни, не було командного духу, не було єдиного переможного настрою. Повірте, я, як капітан, намагалася згуртувати дівчат. Але частина гравців мене просто не слухає і не сприймає, як капітана, щоб я не робила. Я не хочу переходити на особистості і не хочу нікого ображати. Але єдиного колективу не було. І Латвія і Британія, так вийшло, були налаштовані краще і більше хотіли перемогти, ніж ми. Цим все сказано", - передає слова баскетболістки кореспондент OBOZREVATEL Юрій Ілючек.

Аліна зізналася, що в останній грі збірну підвела фізика.

"В кінці в сьогоднішній грі з британками елементарно не вистачило сил в четвертій чверті. Грати в п'ять-шість чоловік дуже важко. От нас і не вистачило. Зараз відчуваю велике розчарування, що знову не змогли виправдати надії уболівальників. Нам тепер тільки залишається працювати далі, формувати нову команду, яка здатна прогресувати, а не регресувати, як було зараз. Я вважаю, що потрібно оновлювати збірну і запрошувати гравців, які горять бажанням тренуватися, грати, боротися, битися за результат до самої останньої секунди, а не так вийти і пограти так для себе", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогли пробитися в плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ігри перших двох турів для нашої команди завершилися поразками. Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли господиням Євробаскету-2019 латвійкам (74:82).

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