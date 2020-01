Названий список загиблих у катастрофі вертольота Кобі Браянта

Стали відомі імена всіх загиблих в результаті падіння вертольота, на якому летіли легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна Марія.

У Twitter опублікували повний список жертв катастрофи, яка забрала життя дев'яти людей. Крім Браянта та його дочки на борту перебували одноклубниці Джанни Марії – Алісса Альтобеллі та Пейтон Честер, а також їхні батьки Кері та Джон Альтобеллі та Сара Честер, тренер команди Крістіна Маузер і пілот Ара Зобаян.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



