Названий список загиблих у катастрофі вертольота Кобі Браянта

Стали відомі імена всіх загиблих в результаті падіння вертольота, на якому летіли легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна Марія.
У Twitter опублікували повний список жертв катастрофи, яка забрала життя дев'яти людей. Крім Браянта та його дочки на борту перебували одноклубниці Джанни Марії – Алісса Альтобеллі та Пейтон Честер, а також їхні батьки Кері та Джон Альтобеллі та Сара Честер, тренер команди Крістіна Маузер і пілот Ара Зобаян.
Місце аварії вертольота Кобі Браянта
Deadline
Kobe Bryant— Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020
Gianna Bryant
John Altobelli- Father of Alyssa
Keri Altobelli- Mom of Alyssa
Alyssa Altobelli- Mamba Teammate
Christina Mauser- Coach
Sarah Chester- Mom of Payton
Payton Chester- Mamba Teammate
Ara Zobayan- Pilot
(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh
Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт загинув у вертолітній катастрофі в віці 41 року разом зі своєю 13-річною дочкою Джан Марією.
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