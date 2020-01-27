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27 січня • оновлено в 10:41
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Названий список загиблих у катастрофі вертольота Кобі Браянта

1.8т
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Стали відомі імена всіх загиблих в результаті падіння вертольота, на якому летіли легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна Марія.

У Twitter опублікували повний список жертв катастрофи, яка забрала життя дев'яти людей. Крім Браянта та його дочки на борту перебували одноклубниці Джанни Марії – Алісса Альтобеллі та Пейтон Честер, а також їхні батьки Кері та Джон Альтобеллі та Сара Честер, тренер команди Крістіна Маузер і пілот Ара Зобаян.

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

Deadline

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У США прощаються із легендарним баскетболістом Кобі Браянтом: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт загинув у вертолітній катастрофі в віці 41 року разом зі своєю 13-річною дочкою Джан Марією.

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Особа
Кобі Браянт
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