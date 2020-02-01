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1 лютого • оновлено в 20:02
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На Матчі зірок Суперліги Парі-Матч вшанували пам'ять загиблого Кобі Браянта

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Під час стартових секунд Матчу зірок Суперліги Парі-Матч Палац спорту і все баскетболісти на паркеті вшанували пам'ять трагічно загиблого ексгравця "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта.

Як тільки пролунав стартовий свисток, гравці зупинилися, а глядачі переповненої київської арени встали зі своїх місць і почали аплодувати. В цей час на великому екрані над майданчиком демонстрували відео в честь легендарного американського баскетболіста.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Матч зірок Суперліги Парі-Матч вперше з 2012-го пройшов в столиці України і викликав небувалий ажіотаж серед шанувальників помаранчевого м'яча. У цьому поєдинку Зірки України поступилася Зіркам легіону - 119:126.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Суперліга
Особа
Кобі Браянт
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