На Матчі зірок Суперліги Парі-Матч вшанували пам'ять загиблого Кобі Браянта

Під час стартових секунд Матчу зірок Суперліги Парі-Матч Палац спорту і все баскетболісти на паркеті вшанували пам'ять трагічно загиблого ексгравця "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта.

Як тільки пролунав стартовий свисток, гравці зупинилися, а глядачі переповненої київської арени встали зі своїх місць і почали аплодувати. В цей час на великому екрані над майданчиком демонстрували відео в честь легендарного американського баскетболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матч зірок Суперліги Парі-Матч вперше з 2012-го пройшов в столиці України і викликав небувалий ажіотаж серед шанувальників помаранчевого м'яча. У цьому поєдинку Зірки України поступилася Зіркам легіону - 119:126.

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