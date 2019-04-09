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Море позитиву: "Київ-Баскет" провів "Тренування із зіркою"

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9 квітня на головній арені Київ-Баскета у спорткомплексі "Меридіан" відбувся незвичний Матч. Професіонали і професіоналки зіграли з тими, хто про них знімає і пише – представниками спортивних ЗМІ. Захід відбувся в рамках проекту "Тренування з зіркою", ініціатором якого є офіційний партнер Суперліги - ТМ PARIMATCH.

"Тренування із зіркою"

"Тренування із зіркою"

ФБУ

Команди було вирішено зробити мішаними, тобто представники мас-медіа і професіонали утворили дві команди - Шалені Бджілки (головний тренер - радник Президента ФБУ і прес-аташе національних збірних Григорій Палій) і Стік Тім (головний тренер – чемпіонка України Євгенія Спітковська). Від Київ-Баскета грали і хлопці, і дівчата, зауважимо - виключно з перших клубних команд. Провели два тайми по 10 хвилин брудного часу, а у перерві відбувся конкурс кидків здалеку. Градус боротьби на майданчику був досить високим, хоча по усміхнених обличчях учасників було помітно - що це не боротьба за чемпіонський титул. Розв'язка настала, як і годиться, на останній секунді, коли Анатолій Челован данком приніс перемогу Стік-Тім 32:20. Втім, результат на табло у таких зустрічах – не важливий.

"Тренування із зіркою"

"Тренування із зіркою"

ФБУ

Анатолій Челован, гравець БК Київ-Баскет: "Як на мене, сьогодні баскетбол потребує подальшої популяризації. Щоб люди розуміли – це корисно і весело, взяти у вільний час баскетбольний м’ячик і спокійно покидати в кошик та хоча б 1 на 1 пограти. Треба давати людям більше можливостей грати у цю чудову гру!".

"Тренування із зіркою"

"Тренування із зіркою"

ФБУ

Євгенія Спітковська, гравець БК Київ-Баскет: - "Бути тренером дуже непросто) Звісно, позитивні емоції завжди корисні. Ми ще й виграли, а це завжди круто! Це була суперакція, думаю, всі отримали задоволення від дійства. Та й журналісти тепер, можливо, більш професійно висвітлюватимуть наші матчі".

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Євген Каранов, спортивний журналіст: "Обмін емоціями відбувся. Усе було дуже позитивно, ті, хто, можливо, не був близько знайомий із хлопцями і дівчатами, пізнав їх краще. В таких умовах, коли не те, що ти прибіг після матчу, береш інтерв’ю, вони "запихані", задихані і запитуєш тільки по грі. Тут трохи поспілкувалися, познайомилися один з одним, тепер будемо тісніше працювати один з одним".

Максим Гайовий: "Завдяки таким подіям значно покращується комунікація між гравцями, баскетболістами, баскетболістками і журналістами. Цього, насправді, дуже не вистачає нашому спорту. Ось цієї дотичності до тих людей, які грають на паркеті. Це дуже важливо. Дуже круто, що такий захід є, який організовують ТМ PARIMATCH, ФБУ, Київ-Баскет – це дуже правильно".

"Тренування із зіркою"

"Тренування із зіркою"

ФБУ

Вадим Місюра, представник ТМ PARIMATCH: "Ми знаємо, що розвитку спорту в Україні приділяють не стільки уваги, як того б хотілося. Бо є складнощі з фінансуванням. А соціально-відповідальний бізнес звертає на це увагу і намагається у такий спосіб пропагувати здоровий стиль життя, пропагувати окремі види спорту, зокрема баскетбол, і створювати умови, щоб наші діти, наша молодь займалася цим чудовим видом спорту. Напевно, це головне завдання, яке ми ставимо перед собою ось уже протягом багатьох років, коли ТМ PARIMATCH підтримує і розвиває спорт у таких форматах, як "Тренування з зіркою".

Шалені Бджілки - Стік Тім - 30:32

"Тренування із зіркою"

"Тренування із зіркою"

ФБУ

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Теги
Федерація баскетболу УкраїниКиїв-Баскет
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