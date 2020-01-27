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27 січня • оновлено в 13:45
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"Мамба назавжди": зірки спорту вбиті горем через смерть Кобі Браянта

1.3т
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У всьому світі шоковані трагічною смертю легендарного баскетболіста, однієї з найбільших зірок за історію НБА Кобі Браянта, який 26 січня загинув зі своєю донькою в авіакатастрофі.

Одразу ж після того, як у неділю стало відомо про аварію приватного вертольота поблизу Лос-Анджелеса, стрічки новин в соцмережах заповнили зворушливі пости відомих у спорті людей.

Кобі Браянт із донькою Джіанною

Кобі Браянт із донькою Джіанною

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Стали відомі перші подробиці розслідування смерті Кобі Браянта

"Немає слів, щоб висловити біль, який я переживаю в зв'язку з цією трагедією – втратою моєї прекрасної Джіджі й мого брата Кобі Браянта. Я люблю тебе, і тебе не вистачатиме. Мої співчуття родині Браянта і сім'ям інших пасажирів на борту. Мені зараз жахливо погано", – написав інший легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл, який був партнером Браянта в" Лейкерс" на початку 2000-х.

"Я вбитий горем через цю новину, ти був справжньою легендою і другом. Спочивай з миром, Кобі. Всі мої думки і молитви зараз з твоєю дружиною й дітьми", – висловив співчуття відомий баскетболіст Тоні Паркер.

Футбольний клуб "Мілан", фанатом якого був Браянт, одним із перших відреагував на жахливу трагедію.

"У нас немає слів, щоб висловити те, як ми вражені чути про трагічну смерть одного з найбільших спортсменів всіх часів і вболівальника "россо-нері" Кобі Браянта. Всі наші думки з сім'ями тих, хто загинув у цій трагічній аварії. Тебе завжди не вистачатиме, Кобі", – пише офіційний Twitter "Мілана".

Бразильський форвард ПСЖ Неймар дізнався про загибель Кобі Браянта прямо під час матчу чемпіонату Франції. Свій гол у ворота "Лілля" він присвятив пам'яті баскетбольної легенди, показавши руками його номер "24".

Неймар присвятив гол Кобі Браянту

Неймар присвятив гол Кобі Браянту

soccernews.ru

Російський телеведучий Іван Ургант поділився історією любові до гравця.

"Першим, кого я побачив на паркеті, був він. Перша майка, куплена в 2002 році в LA, була з його прізвищем і номером. Я бачив, як він двічі ставав олімпійським чемпіоном. І як він грав проти Леброна в Staples Center. Мені просто пощастило. Нам всім пощастило, що ми його бачили. А ще ми ровесники. Його молодша дочка на рік молодша за мою... RIP Gianna and Kobe Bryant", – написав популярний ведучий.

"Все ще не можу повірити", – так відреагував восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт, який дружив із баскетболістом.

"Який жах!!! Спочивай з миром, друже", – написав президент UFC Дана Вайт, розмістивши у Twitter спільну фотографію з Браянтом.

Долучилися до флешмобу пам'яті Кобі Браянта і багато українських спортсменів.

"Новини, які я не можу прийняти. Мій друг і партнер по "Лейкерс". Спочивай з миром, Мамбо", – написав Станіслав Медведенко, який грав разом із Кобі в одній команді.

Наставник національної збірної України з футболу Андрій Шевченко виставив фото легендарного баскетболіста, підписавши: "Спочивай з миром, Кобі Браянте".

RIP 🙏🏻💔 @kobebryant

Публікація від Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

"Жорстоко... Безтямно... Моє найбільше натхнення. ЛЕГЕНДА. Мамба назавжди", – написала перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Ти будеш завжди в моєму серці", – приєднався до співчуття на адресу Кобі боксер Іван Редкач, який проводив у вихідні бій проти Денні Гарсії.

you'll be forever in my heart 💔🖤24 @kobebryant

Публікація від Killer Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

"Немає слів.. ЛЕГЕНДА... Один з найбільших баскетболістів сучасності і моїх улюблених гравців НБА. RIP", – співчуває тому, що трапилося, чемпіон світу з греко-римської боротьби, "слуга народу" Жан Беленюк.

Нагадаємо, раніше трагедію прокоментував також президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особа
Кобі Браянт
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Коби был одним из любимых мной игроков на ряду с Айверсоном и Джеймсом - печальна эта утрата((((
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