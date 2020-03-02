Лень обіграв Михайлюка в українському дербі в НБА

"Сакраменто", за який виступає український баскетболіст Олексій Лень, взяв гору над "Детройтом" Святослава Михайлюка у матчі регулярного сезону НБА – 106:100.

Центровий Лень вийшов на майданчик з лавки запасних і відіграв 27 хвилин. За цей час йому вдалося набрати 8 очок (4/8 двоочкових), 13 підборів і 5 блок-шотів при 3 персональних зауваженнях.

Олексій Лень

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Михайлюк з'явився на паркеті з перших секунд і провів на ньому майже 39 хвилин. На його рахунку 14 підборів (4/9 триочкових і 2/2 штрафних), 6 підборів, 2 передачі при 4 втратах і 4 фолах.

Команда Леня бореться за місце у плей-оф, перебуваючи на відстані у три гри від восьмої позиції, а ось "Детройт" Михайлюка продовжує опускатися в турнірній таблиці, зазнавши четвертої поразки у п'яти останніх матчах.

"Сакраменто" – "Детройт" 106: 100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)

"Сакраменто": Фокс (23 + 7 передач), Богданович (15 + 4 перехоплень), Джайлз (12 + 7 підбирань), Барнс (10 + 8 підборів), Б'єліца (7 + 7 підборів) – старт; Лень (8 + 13 підборів + 5 блокшотов), Джозеф (5), Бейзмор (7), Хілд (19)

"Детройт": Вуд (20 + 12 підборів), Михайлюк (14), Снелл (12), Хенсон (10), Роуз (9) – старт; Хол (0), Думбуя (5), Найт (16 + 7 передач), (3), Геллоуей (11), Томас (0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому поєдинку Михайлюк провів результативний матч і допоміг "Детройту" здобути важку перемогу в матчі НБА проти "Фінікса".

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