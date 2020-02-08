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9 лютого • оновлено в 03:18
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Легендарний баскетболіст повторив трюк Кобі Браянта в матчі НБА - відеофакт

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Знаменитий баскетболіст "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс у точності до дрібниць повторив данк легенди команди Кобі Браянта, який загинув в результаті аварії вертольота.

В Instagram OBOZREVATEL опубліковано ролик, на якому видно ідентичність двох ігрових моментів. 18 листопада 2001 року в поєдинку проти "Сакраменто" Браянт вийшов на вільне кільце та виконав трюк, який через 19 років повторив Джеймс. Вони обидва зробили це у третій чверті, на тому ж майданчику, рухаючись в одному напрямку.

ЛеБрон Джеймс

ЛеБрон Джеймс

Варто відзначити, що данк ЛеБрона спочатку привернув увагу фанатів через неймовірний стрибок баскетболіста, незважаючи на 35-річний вік і 17-й сезон у НБА. Фотограф "Лейкерс" Ендрю Бернштейн зумів відмінно зловити момент з данком Джеймса.

Win, Lose, or Draw I LOVE being able to play the game I fell in love with as a lil kid growing up back in the projects of Akron Ohio ! So much damn happiness / fun it brings! LIVE.LAUGH.LOVE is the MOTTO. 🙏🏾❤️👑

Публікація від LeBron James (@kingjames)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетний британський телеканал BBC допустив безглузду помилку в репортажі про смерть баскетбольної легенди Кобі Браянта.

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Тема
НБА
Особи
Кобі Браянт ЛеБрон Джеймс
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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