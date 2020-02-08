Легендарний баскетболіст повторив трюк Кобі Браянта в матчі НБА - відеофакт

Знаменитий баскетболіст "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс у точності до дрібниць повторив данк легенди команди Кобі Браянта, який загинув в результаті аварії вертольота.

В Instagram OBOZREVATEL опубліковано ролик, на якому видно ідентичність двох ігрових моментів. 18 листопада 2001 року в поєдинку проти "Сакраменто" Браянт вийшов на вільне кільце та виконав трюк, який через 19 років повторив Джеймс. Вони обидва зробили це у третій чверті, на тому ж майданчику, рухаючись в одному напрямку.

ЛеБрон Джеймс

Варто відзначити, що данк ЛеБрона спочатку привернув увагу фанатів через неймовірний стрибок баскетболіста, незважаючи на 35-річний вік і 17-й сезон у НБА. Фотограф "Лейкерс" Ендрю Бернштейн зумів відмінно зловити момент з данком Джеймса.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетний британський телеканал BBC допустив безглузду помилку в репортажі про смерть баскетбольної легенди Кобі Браянта.

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