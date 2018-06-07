Кубок світу з баскетболу 3х3: анонс старту України

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у п'ятницю, 8 червня, стартує на Кубку світу, який приймає столиця Філіппін Маніла. Під керівництвом головного тренера Олега Юшкіна кольори нашої команди захищатимуть Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв, Олександр Кольченко та Дмитро Липовцев.

На груповому етапі суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Нігерії, Хорватії, Йорданії та Латвії. Дві кращі команди квінтету отримають право поборотися за медалі світової першості на стадії плей-офф.

FIBA

Новини Україна потрапила в топ рейтингу баскетболу 3х3

Стартовий поєдинок наші хлопці проведуть проти нігерійців, а потім зіграють з латишами. Повний розклад для збірної України на Кубку світу-2018 виглядає так:

8 червня

10:30*. Україна - Нігерія

12.00. Латвія - Україна

10 червня

12:20. Україна - Хорватія

13:20. Йорданія - Україна

*Час київський

Зазначимо, що всі зустрічі нашої команди на мундіалі можна буде побачити у прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі ФІБА.

Крім того, варто виділити той факт, що перед самим стартом першості відбулися зміни у складі учасників. Чоловіча та жіноча збірні Індонезії замінили представників Еквадору і Венесуели відповідно. Причиною стали проблеми південноамериканських команд із візами.

На минулій світовій першості українці посіли підсумкове п'яте місце, поступившись у чвертьфіналі за скандального суддівства господарям турніру збірній Франції.

Нагадаємо, у баскетбольному матчі 3х3 перемогу здобуває команда, яка першою набере 21 очко в основний час (10 хвилин "чистого" ігрового часу). Якщо на момент фінальної сирени рахунок нічийний, призначається додатковий хвилинний період. Овертайм грається до двох набраних очок, навіть якщо він починається за рахунку 20:20.

У баскетболі 3х3 діє така система нарахування очок: за влучний кидок з-за дуги команда отримує два пункти, а за всі інші - по одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту на Кубку світу-2018 збірна України з баскетболу 3х3 була змушена знятися з турніру у Франції через ризик отримання гравцями травм.