Кубок Європи: анонс матчів "Київ-Баскета" та "Дніпра" 30 жовтня

У Кубку Європи ФІБА в середу, 30 жовтня, будуть зіграні матчі другого туру групового етапу турніру.

Свої поєдинки проведуть і представники України – столичний "Київ-Баскет" і БК "Дніпро". Колектив з Києва зіграє на виїзді з болгарським "Левскі", а дніпряни відправляться в гості до білоруського "Цмокі". Гру киян можна буде побачити в прямому ефірі на каналі ObozTV.

18:00. Мінськ, "Мінськ-Арена". "Цмокі" – "Дніпро", трансляція – YouTube-канал Міжнародної федерації баскетболу

19.00. Софія, Зала Універсіада. "Левскі" – "Київ-Баскет", трансляція – ObozTV

"Київ-Баскет" – "Дніпро" ФІБА

У першому турі українські команди зустрілися одна з одною на паркеті столичного Палацу спорту. Господарі майданчика в дуже видовищному матчі здобули перемогу – 95:88. У свою чергу білоруси тиждень тому без проблем розібралися з "Левскі" в Мінську – 81:68.

Битва в групі обіцяє стати неймовірно цікавою. Всі команди відрізняються сильною грою на своєму паркеті – не дарма у кожній грі букмекери ставлять на господарів. "Київ-Баскет" напередодні виїзду до столиці Болгарії відправив до складу "Харківських Соколов" 21-річного форварда Антона Мусієнко.

Айнарс Багатскіс "Київ-Баскет"

Наставник киян Айнарс Багатскіс назвав перевагою над "Левскі" рівень чемпіонату України, а явним фаворитом квартету – "Цмокі". "З огляду на те, що вони грають в ВТБ-Лізі. Вони укомплектовані по всіх позиціях і тільки підписали ще одного розігруючого. Всі три інші команди плюс-мінус одного рівня", – зазначив наставник столичної команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кубку України з баскетболу визначилися пари 1/8 фіналу.

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