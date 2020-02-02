"Ключова фігура": тренер "Детройта" захопився українцем Михайлюком

Головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі захоплено оцінив прогрес українського баскетболіста Святослава Михайлюка в поточному сезоні.

Святослав Михайлюк

"Михайлюк на шляху до того, щоб стати однією з ключових постатей нашої команди в якості шутера і гравця, який вміє створювати моменти після дриблінгу. Коли Люк Кеннард вибув через травму, Михайлюк довів, що може грати м'яч, розігрувати пік-н-роли. Святослав вбирає все, як губка. На нього можна покластися, його можна тренувати та вчити. Я б сказав, що він, ймовірно, став впевненіше в своїй грі. Якщо ви багато граєте і налаштовані на гру, то відчуєте ритм. Вам стане простіше рухатися вперед. Я маю на увазі зараз молодь", - цитує Кейcі basket.com.ua з посиланням на пресслужбу "Детройта".

Зростання рівня впевненості і сплеск продуктивності на майданчику привернув увагу тренерів НБА настільки, що вони проголосували за Михайлюка при визначенні учасників Матчу висхідних зірок НБА. Приблизно в цих же числах в минулому сезоні Кейсі зауважив, що суперники більше зосереджуються на Кеннардi. Тепер же опоненти пристосувалися до зростаючої загрозу Михайлюка.

"Суперники швидше намагаються його закрити. Вони активніше захищаються проти Святослава, так що я вважаю, що Михайлюк зробив гідну роботу по опору обороні. Особливо цікавими є пік-н-роли. Але головне, що суперники з повагою ставляться до вихованця школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, на триочковiй дузі і відповідним чином намагаються закрити його. Його продуктивність на периметрі вже ні для кого не сюрприз. Михайлюк вивчає гру. Його майбутнє буде світлим, якщо він продовжить працювати. Я схвильований і щасливий спостерігати за цим. Я не думав, що це станеться так швидко, але це приємно бачити", – підсумував наставник.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

26 січня в матчі з "Брукліном" Михайлюк встановив ще три кар'єрних рекорду в НБА : за кількістю кидків з гри, зіграним хвилинах і кількістю підбирань в захисті в одному матчі.

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