Клуб української Суперліги Парі-Матч підписав ексгравця НБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" підписав контракт з американським захисником Джаредом Терреллом, що має досвід виступів у НБА.

За інформацією прес-служби дніпрян, Террелл відіграв чотири сезони в лізі NCAA (Національної асоціації студентського спорту) за університет Род-Айленда, набираючи у випускний сезон по 16,8 очка, 3,5 підбори і 2,4 передачі в середньому за гру.

Джаред Террелл БК "Дніпро"

У 2018 році новачок "Дніпра" виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. Того ж літа підписав двосторонній контракт з "Міннесотою Тімбервулвз" і виступав за команду в Літній лізі. В НБА за "Вулвз" Джаред зіграв в 14 матчах, в яких в середньому набирав по 2,2 очка, 0,9 передачі і 0,4 підбору за 7,9 хвилини на майданчику.

Нинішній сезон захисник почав в Ізраїлі, де виступав за місцевий "Хапоель" з Ейлата. У шести матчах місцевого чемпіонату Террелл набирав в середньому по 14 очок, 2,8 підбирання і 2,7 передачі.

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