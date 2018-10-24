"Київ-Баскет" здобув історичну перемогу в Суперлізі Парі-Матч

"Київ-Баскет" здобув першу в історії виїзну перемогу в Суперлізі Парі-Матч. Підопічні Євгена Мурзіна здолали харківський "Політехнік" із рахунком 68:74.

З перших хвилин господарі заволоділи ініціативою і швидко збільшили відрив від столичної команди до 5 очок, змусивши Євгена Мурзіна взяти тайм-аут. Після коректив головного тренера кияни почали діяти активніше, проте харків'яни не збиралися підпускати свого суперника занадто близько. Зате після суддівського тайм-ауту "Київ-Баскет" вдалося віднайти свою гру. Столична команда не просто вийшла вперед, а й заволоділа перевагою в шість очок. Кінцівка першої чверті вийшла дуже цікавою і динамічною, однак господарям так і не вдалося наздогнати киян.

Старт другої десятихвилинки залишився за "Політехніком", який за дві хвилини зумів наздогнати і перегнати свого суперника. Потім обидві команди продемонстрували непоступливий характер. Суперники по черзі виходили вперед, але потім харківській команді вдалося відірватися від переслідувачів на десять балів. Правда, ще до великої перерви підопічні Євгена Мурзіна значно скоротили своє відставання.

ФБУ

ФБУ

Старт третьої чверті в обох команд не задався: з середини десятихвилинки команди на двох закинули всього 7 очок. Потім "Політехніку" вдалося налагодити свою гру і відірватися від своїх переслідувачів, проте підопічні Євгена Мурзіна зуміли нав'язати боротьбу. Зрештою гра вирівнялася і перед останньою чвертю різниця між командами становила 1 бал.

Непоступливі суперники продовжували тримати інтригу до останніх хвилин. Кияни зуміли відірватися від "Політехніка" на п'ять очок, але ця перевага була занадто хиткою. Команди порадували уболівальників неймовірною кінцівкою і тримали інтригу до фінального свистка. В результаті столичному клубу вдалося дотиснути суперника і вийти переможцем із непростого протистояння.

"Політехнік" - "Київ-Баскет" 68:74 (19:25, 23:13, 11:16 15:20)

"Політехнік": Джонс (18+9 підбирань +9 втрат), Козлов (9+4 підбирання), Натесан (16), Рочняк (7+5 підбирань), Вуйович (0+3 підбирання) - старт; Кузнєцов (0+4 підбирання +3 втрати), Чугунов (8), Картер (10+7 підбирань).

"Київ-Баскет": Горобченко (0+3 перехоплення), Луценко, Крутоус (21), Мангано (16+8 підбирань +7 передач), Сандул (6+5 підбирань) - старт; Челован, Носков (7), Петров (9+6 підбирань +4 передачі), Подковиров (2), Крик (13+5 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківський "Політехнік" не зміг обіграти "Запоріжжя".