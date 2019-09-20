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20 вересня • оновлено в 22:03
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"Київ-Баскет" здобув історичну перемогу в Лізі чемпіонів і вийшов до наступного кола

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Столичний "Київ-Баскет" в ефектному стилі переграв австрійський "Капфенберг" в матчі-відповіді першого кваліфікації Ліги чемпіонів і пробився до наступного етапу.

Команда Айнарса Багатскіса, яка вперше проводила зустріч турніру на паркеті столичного Палацу спорту, була сильнішою за суперника – 73:63. Цей успіх став першим для киян у ЛЧ.

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Після нічийного результату в Австрії команди продовжили йти ніздря в ніздрю і в столиці України. Киянам вдався стартовий ривок 6:0, проте ця перевага швидко розтанула.

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Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Суперники дуже здорово діяли у захисті, не даваючи один одному забивати прості м'ячі. На велику перерву українці й австрійці пішли з двоочковою перевагою гостей.

Вирішальним для результату зустрічі і всього протистояння став феноменальний ривок нашої команди в кінцівці третьої чверті 10:0. У ці хвилини свої лідерські якості проявили Петров і Отверченко.

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Маючи 15 пунктів переваги перед заключною чвертю, господарі впевнено довели гру до підсумкової перемоги. Суперником українців у другій кваліфікації турніру буде "Сан-Пабло Бургос" з Іспанії. Перша зустріч відбудеться вже 26 вересня в Києві.

"Київ-Баскет" (Україна) – "Капфенберг Буллс" (Австрія) – 73:63 (14:14 16:18, 27:10, 16:21)
"Київ-Баскет": Шеферд (17+7 передач +3 перехоплення), Едвін (12+5 підбирань +5 передач), Пустозвонов (11+5 підбирань), К. Хілл (10+5 підбирань), Сандул (2+2 блок-шоти – 4 втрати) – старт; Мусієнко, Крутоус (15), Петров (4+3 блок-шоти), О. Джексон (2+6 підбирань), Отверченко
"Капфенберг Буллс": Вуйошевіч (24+5 підбирань +4 передачі –4 втрати), Шріттвізер (3), Джеремі Джонс (12+7 підбирань +6 перехоплень +3 блок-шоти), Мошик, Брекстон (6+5 підбирань) – старт; Гамбс (4), Хан (2–4 втрати), Сарл (12+5 підбирань +4 передачі)
Перший матч – 66:66

Як повідомляв OBOZREVATEL. Федерація баскетболу України назвала склад учасників і регламент нового сезону Суперліги Парі-Матч.

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Тег
Київ-Баскет
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