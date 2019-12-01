"Київ-Баскет" з сиреною здобув перемогу над "Дніпром" в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч проходять чергові матчі регулярного сезону.

У головній грі тижні столичний "Київ-Баскет" вирвав перемогу в гостях у "Дніпра" - 78:75. У другому матчі дня "Черкаські Мавпи" сенсаційно поступилися "Харківським Соколам" - 77:72.

Зустріч двох грандів вітчизняного баскетболу вийшла напруженою і бойовою. "Дніпро" трохи краще почав, але "Київ-Баскет" не відпускав свого суперника далеко, а в третій чверті вже сам перехопив ініціативу, повівши в рахунку. Однак і за характером гри, і по розвиткм рахунка, було видно, що матч очевидно повзе в кінцівку.

Проти цього виступали двоє: Анатолій Шундель, який забив ряд складних м'ячів в четвертій чверті, і В'ячеслав Петров, який розрядив свою гармату з дистанції, накриваючи міні-ривок дніпрян.

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Два промахи Генрі Дугата з-під кільця залишали "Київ-Баскет" відмінні шанси на перемогу, особливо в контексті забитого Петровим триочкового за хвилину до цього, але ні Едвін, ні інші його партнери не могли знайти кільце. "Дніпро" знову отримав шанс перемогти за 17 секунд до кінця: Санон прорвався під кільце, на ньому сфолили, м'яч в кільце не впав. Іссуф, що мав до цього 7/7 з лінії, схибив перший кидок, забив другий і рахунок зрівнявся.

Останню атаку, як і в Мінську на тижні, Айнарс Багатскіс довірив Богдану Близнюку. 4-й номер "Київ-Баскета" збився з кроку, змушений був у паніці відкидати м'яч Петрову, який кидав просто, щоб кинути поки не закінчився час і влучив.

Судді залишили господарям 0,1 секунди на порятунок, але реалізувати триочковий в цій ситуації по баскетбольним правилами просто нереально.

Дніпро - Київ-Баскет 75:78 (20:17, 23:24 12:17 20:20)

Дніпро: Дугат (4 + 9 передач), Закурдаев (7), Глєбов (6), Тимофієнко (11 + 5 підбирань), Корнієнко (13 + 11 підборів) - старт; Чумаков, Шундель (10), Санон (16 + 9 підбирань), Фесенко (8).

Київ-Баскет: Шепард (9 + 7 підбирань + 6 передач), Близнюк (15 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Крутоус (2), Петров (20 + 8 підбирань + 4 передачі), Коренюк (10 + 5 підбирань) - старт; Кондраков (6), Хілл (9 + 6 підборів), Павлов (2), Пустозвонов, Едвін (5 + 5 підборів).

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

Дніпро - Київ-Баскет ФБУ

"Мавпи" краще розпочали зустріч, скористалися стартовою сплячкою "Соколiв" і створили відрив в десяток очок, з яким спокійно входили в другу половину зустрічі. Однак третю десятихвилинку команда Максима Міхельсона провалила начисто: гості не змогли зупинити Тіга в трисекундній зоні, а також налагодити власний напад.

Кидковий колапс з периметра (2/14 триочкових за матч) став однією з причин того, що черкащани потихеньку почали випускати ініціативу з рук. А ось "Соколи", навпаки, пожвавилися і в середині четвертої чверті нарешті вийшли вперед.

Ключовими ж в матчі стали три триочкових харків'ян, забиті за 3-4 хвилини до кінця основного часу: спершу Олександр Тищенко, потім Зак Джексон довів різницю до 4 очок, після чого знову розрядився Тищенко. За рахунку 72:66 Сеад Хаджіфейзовіч сфолив в атаці, що практично перекреслило шанси "Мавп" на камбек.

І все ж, гості огризались до останнього і навіть мали шанси на порятунок після енд-вана Попова. Однак Сергій не влучив другий штрафний, підбір залишився за Тігом, а Олександр Кольченко зробив неспортивний фол на Романi Козлові.

Харків'яни святкують першу перемогу в сезоні, хоча і залишаються аутсайдерами чемпіонату. Для "Мавп" тиждень видався невдалим - дві поразки у двох матчах.

Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 77:72 (7:19, 20:22 27:15, 23:16)

Соколи: Бояркіна (15 + 9 передач + 3 перехоплення + 4 втрати), Джамар (6 + 6 передач + 3 перехоплення), Джексон (14 + 5 втрат), Тищенко (6), Тіг (22 + 8 підбирань) - старт; Мусієнко (6 + 5 підборів + 3 перехоплення), Козлов, Тихонов (3), Барнетт, Тарасенко (4 + 4 підбирання).

Мавпи: Еірінгтон (7 + 4 передачі + 4 втрати), Попов (6), Бєліков (7 + 4 підбирання), Райт (15 + 6 підбирань), Сергєєв (6) - старт; Кольченко (6 + 5 підборів), Ткаченко (2), русла, Хаджіфейзовіч (14 + 5 втрат), Конєв (8).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулися два поєдинки в Суперлізі Парі-Матч.

БК "Одеса" взяв реванш у діючого чемпіона України южненського Хіміка за поразку в першому колі (86:73), а лідер першості "Прометей" розібрався в гостях з "Миколаєвом" (92:73).

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