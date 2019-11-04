"Київ-Баскет" – "Цмокі": анонс суперматчу Кубка Європи ФІБА, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" у вівторок, 5 листопада, проведе надважливий матч групового турніру Кубка Європи ФІБА.

Команда Айнарса Багатскіса на паркеті київського "Палацу спорту" битиметься з прямим конкурентом у боротьбі за перемогу в групі F білоруським "Цмокі".

Обидві команди підійшли до очного протистояння з 100%-показником. Колективи з Києва та Мінська по черзі обіграли інших учасників квартету – "Дніпро" та болгарський "Левскі".

Напередодні гри українці оголосили про підписання центрового Владислава Коренюка, який нинішній сезону почав у складі представника другого дивізіону чемпіонату Франції "Сан-Квентіна". Уже в грі з "Цмокі" бігмен зростом 210 см зможе дебютувати за киян.

"Київ-Баскет"

До слова, саме білоруський клуб головний тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс назвав фаворитом групи F. "Я говорив перед першим туром і не змінив своєї думки і зараз: в нашій групі фаворитом я вважаю Мінськ, виходячи з того, де вони грають (Ліга VTB). Вони укомплектовані по всіх позиціях. Всі інші команди плюс-мінус одного рівня. За талантом, за набором гравців, за стилем, можливо, ми виглядаємо більш різнопланово", – сказав латиський фахівець.

Таким чином, битва в столиці України обіцяє стати неймовірно цікавою та інтригуючою, а її переможець отримає хороші шанси на вихід во второй раунд з першого місця.

19.00. Київ, Палац спорт. "Київ-Баскет" – "Цмокі", трансляція – ObozTV, YouTube Міжнародної федерації баскетболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над "Запоріжжям" в Суперлізі Парі-Матч напередодні гри з "Цмокі".

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