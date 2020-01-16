"Київ-Баскет" обіграв "Дніпро" в Суперлізі Парі-Матч

В Україні стартував черговий ігровий тиждень регулярного чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

У четвер, 16 січня, лідер першості "Дніпро" в гостях програв столичному "Київ-Баскету" 92:97, а "Черкаські Мавпи" розгромили "Харківських Соколів" – 91:77.

Про зарядженість команди Баґацкіса свідчить упевнений старт і майже тотальна перевага на щитах протягом ледве не усієї першої половини. Який склад високих не випускав Денис Журавльов результат лишався незмінним: левову частку відскоків забирали саме господарі, причому домінували як на своєму так і на чужому щиті. Незмінно високим був і відсоток влучань здалеку: три із трьох від Пустозвонова посприяли гарному гандикапу. Захист "Дніпра" лише зрідка нагадував те, яким міг бути, за хвилину до кінця чверті кияни перевалили за позначку у 50 очок. Головним скорером був В’ячеслав Петров, втім щось підказувало, що друга половина буде не схожа на першу.

Ситуація поволі почала змінюватися лише у середині третьої чверті, коли дніпровці вирівняли ситуацію на щитах і поволі почали скорочувати відставання, яке часом навіть перебільшувало 20 очок. Доволі продуктивним вийшов легкий склад із єдиним високим – Чумаковим. Так чи інакше гості скоротили відставання до 13 і повернули інтригу до порядку денного.

Важливою фігурою для киян на початку останньої чверті став Марек Классен, який виглядав доволі впевнено. Він влучив важливі кидки і примусив "Дніпро" до тайм-ауту. Гостей повів за собою Дугат. За 4 хвилин до кінця матчу він став у найрезультативнішим гравцем із 23 очками. На той же час різниця у рахунку складала лише 7 очок. Втім, господарям вдалося втримати цю різницю до останньої хвилини, але штрафні несподівано змазані Петровим і Близнюком, а також 3-очковий від Террела, після підбирання на чужому щиті наблизили гостей на відстань однієї дальньої атаки. Після тайм-аута Багацкіса і швидкого фолу "Дніпра", Близнюк схибив іще двічі. Дніпровці хоч і виграли підбирання одразу припустилися втрати, наступні штрафні дуже чітко реалізував Кассен і поставив переможну крапку у цій грі.

"Київ-Баскет" - "Дніпро" 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)

Київ-Баскет: Близнюк (9+7 передач), Пустозвонов (11), Хілл (15+7 підбирань), Павлов (12), Петров (23+8 підбирань) – старт; Классен (16+6 передач), Крутоус (7), Коренюк (4), Кондраков.

Дніпро: Дугат (27+5 передач), Закурдаєв, Глєбов (12+3 перехоплення), Тимофієнко (15), Корнієнко (4+7 підбирань) – старт; Террелл (19), Сизов (9+3 перехоплення), Чумаков (3), Шундель (2), Фесенко (1), Коломойський.

Харківський колектив виявився, як і раніше, неконкурентоспроможним – дебютанти Суперліги зазнали своєї шостої поразки поспіль, і 15-е в 16 матчах регулярного чемпіонату, невдало з'їздивши в Черкаси.

"Черкаські Мавпи" наразі були єдиною командою, яку харків’янам вдалося перемогти в поточному регулярному чемпіонаті. Зважаючи на це, "Мавпи" максимально серйозно налаштовувалися на аутсайдера. І вже з початку зустрічі господарі демонстрували результат своєї підготовки. Вони за всіма показниками перевершували суперника.

За першу половину гри черкасці забили більше м’ячів з середньої дистанції при меншій кількості спроб у порівнянні з суперником. Натомість з-за дуги господарі били ледь не втричі більше. Але й відповідно більше влучали.

Особливо разючою була перевага "Мавп" за підбираннями – 20:9.

По перерві хід боротьби не змінився. За третю 10-хвилинку харків’яни так і не знайшли контраргументів проти господарів. Відтак заключну частину зустрічі команди догравали, тримаючи в голові вже наступні поєдинки.

"Черкаські Мавпи" - "Харківські Соколи" 91:77 (23:14, 30:22, 23:19, 15:22)

Черкаські Мавпи: Ейрінгтон (18+7 передач), Попов (7+4 передачі), Бєліков (7+5 підбирань +2 блок-шоти), Райт (15+6 підбирань +6 передач +5 втрат), Скапінцев (4) – старт; Кольченко (14), Хаджіфейзовіч (11+3 перехоплення), Ткаченко (10), Конєв (3), Воєвода (2), Сергєєв, Руслов.

Харківські Соколи: Бернетт (11), Джексон (12), Мусієнко (2), Тарасенко (9+5 підбирань), Тихонов (4) – старт; Джамар (16), Грем (8), Козлов (7), Бояркіна (5+4 передачі), Тищенко (3), Шаповалов.

Кияни у суботу о 15:00 у ПС "Венето" прийматимуть "Харківських Соколів", матч "Дніпра" у Черкасах розпочнеться на годину раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня "Черкаські Мавпи" на рідному паркеті ПС "Будівельник" обіграли гостей з Миколаєва 97:87. Раніше "Хімік" здобув перемогу над лідером регулярної першості "Дніпром" (101:91).

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