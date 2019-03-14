"Миколаїв" дотиснув "Київ-Баскет" у Суперлізі Парі-Матч

"Київ-Баскет" у неймовірному поєдинку упустив виїзну перемогу над МБК "Миколаїв". Столичні гості поступилися супернику 74:72.

Кияни дуже швидко заволоділи перевагою, перебравши гру під свій контроль. Незважаючи на те, що обидві команди допускали величезну кількість помилок в атаці, підопічним Євгена Мурзіна вдалося відірватися від суперника. Уже в першій десятихвилинці "Київ-Баскет" зробив різницю в рахунку двозначною і продовжував домінувати в другій чверті. "Миколаїв" періодично скорочував відставання від суперника, однак на велику перерву пішов у статусі аутсайдера.

Миколаїв - Київ-Баскет ФБУ

15 хвилин відпочинку пішли на користь господарям. У "Миколаєва" відкрилося друге дихання і вони не тільки зуміли зрівняти рахунок зустрічі, а й вийти вперед. "Кияни" дуже швидко повернули собі перевагу, однак "корабели" були налаштовані рішуче і відпускати суперника далеко не поспішали.

Кінцівка зустрічі вийшла дуже напруженою і динамічною. Команди, розуміючи важливість перемоги в останніх поєдинках регулярного сезону, боролися до фінальної сирени. За п'ять хвилин до кінця зустрічі рахунок на табло був рівним.

Суперники не збиралися відступати, тримаючи уболівальників у напрузі до фінальної сирени. У підсумку "Миколаїв" на останніх секундах зустрічі знову вирвався вперед, а кияни, розраховуючи на баззер-бітер у виконанні Латковича, упустили перемогу у зустрічі.

МБК "Миколаїв" - "Київ-Баскет" 74:72 (12:24, 18:15, 24:17, 20:16)

"Миколаїв": Зотов (8+4 підбирання +4 передачі), Попов (7), Омоера (20+5 підбирань +4 втрати +3 блок-шота), Давидюк (8), Адедіран (14+12 підбирань +4 передачі +5 втрат) - старт; Анікієнко, Тонченко (4), Мусієнко (3), Хохоник (2), Онуфрієв (6), Приймак (2+5 підбирань +3 блок-шота).

"Київ-Баскет": Латкович (11+10 підбирань +5 передач +5 втрат), Крік (11), Крутоус (17), Нванкво (4+4 передачі), Челован (8) - старт; Луценко (3), Сандул (10+4 підбирання), Носков, Петров (8+4 передачі +3 блок-шота).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Черкаські Мавпи" в неймовірному поєдинку здолали "Одесу" в поєдинку Суперліги Парі-Матч. Гра в ПС "Будівельник" тримала в напрузі до фінального свистка і завершилася з рахунком 84:81.

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