У чемпіонаті України з баскетболу після перерви, пов'язаної з матчами національних збірних, відновилася першість у Суперлізі Парі-Матч.

У четвер, 27 лютого, столичний "Київ-Баскет" здобув непросту перемогу в гостях над МБК "Миколаєвом" (85:84), а БК "Запоріжжя" на рідному паркеті поступився "Прометею" з Кам'янського (85:93).

Підопічні Айнарса Багатскіса володіли вражаючою ініціативою під час матчу (у третій чверті перевага доходила до +12), але ледь не втратили перемогу в заключних моментах.

За 8 секунд до кінця Петерсон точним триочковим зробив рахунок рівним 84:84. У "Києва" залишилося дуже мало часу врятувати ситуацію, але Кендал Хілл зміг вичавити максимум, заробивши фол.

Після точного першого кидка американець навмисне змазав другий, щоб не дати часу супернику організувати контратаку.

МБК "Миколаїв" - "Київ-Баскет" 84:85 (18:18, 15:24 26:20, 25:23)

Миколаїв: Пітерсон (27+6 підбирань), Мещеряков, Приймак (13+5 підбирань), Онуфрієв (6), Брістол (10+13 підбирань) – старт; Хохоник (8+8 передач), Андерсон (18), Давидюк, Адедіран (2).

Київ-Баскет: Шепард (4), Крутоус (15+4 передачі), Пустозвонов, Хілл (11), Павлов (10) – старт; Близнюк (6+5 підбирань), Кондраков (6), Классен (17+5 передач), Петров (16+6 передач).

У Запоріжжі перша половина зустрічі залишилася за господарями: запорожцям вдалося досить добре збити темп нападу гостей, змусити "Прометей" промахуватися з дистанції або робити невластиві собі кидки, а також набирати очки самостійно. "Прометей" захопив лідерство в першій чверті, але під кінець десятихвилинки "Запоріжжю" вдалося вийти вперед і далі вести гру до самої перерви, повідомляє ПБ.

Проблем у гостей стало набагато більше, коли за другий технічний фол був видалений до кінця гри Денис Лукашов. На той момент підопічні Муйжніекса уже програвали в 7-8 очок, Лукашов (із 12 очками в активі) був найрезультативнішим і справляв враження єдиного гравця в складі своєї команди, який чітко розуміє, що потрібно робити в цій ситуації – решта ніби перебували у прострації.

Вийти з неї "Прометею" вдалося тільки після великої перерви, на яку гості пішли з гандикапом у 9 очок. Тут куди агресивніше заграв Моріс Крик, намацав свій ритм Ілля Сидоров, а у "Запоріжжя", навпаки, почався уповільнений ігровий розлад. Запорожці втримали лідерство до початку четвертої чверті, але контроль над грою був загублений остаточно. Активність Сидорова, підбирання Майерса наклалися на точний дальній від Конате – незабаром перевага в 5 очок перетворилася в двозначну.

Брендон Рендольф бився за свою команду до кінця, таки видав кращий матч у сезоні з точки зору результативності, але геройства американця вистачило лише для того, щоб підтримувати інтригу майже до самого кінця матчу.

Триочковий Крика на вході в останню хвилину остаточно закріпив перемогу команди з Кам'янського, четверту в чотирьох очних іграх проти Запоріжжя в цьому сезоні.

БК "Запоріжжя" - "Прометей" 85:93 (19:14, 28:24, 20:27, 18:28)

Запоріжжя: Сталлворт (10), Рендольф (32+8 підбирань), Мироненко (2), Шевченко (13+7 підбирань), Преслі (6+5 підбирань + 4 втрати) – старт; Сандул (2), Липовцев (8), Кожем'якін (12 + 4 передачі), Немцу, Титов, Міхєєв.

Прометей: Лукашов (12), Едвін (4+7 підбирань +6 передач), Місяць (9), Конате (7), Майерс (8) - старт; Крик (22+6 підбирань), Міллер (12+6 підбирань), Сидоров (10), Антипов (6), Кривцов, Отверченко (0+3 передачі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу стартувала у відборі до Євробаскету-2021.

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