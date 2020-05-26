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26 травня • оновлено в 23:26
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/ Баскетбол

Кандидат у збірну України продовжить кар'єру в Росії

3.1т
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Американський захисник "Київ-Баскета" Кейсі Шеферд продовжить клубну кар'єру в Росії. Баскетболіст уклав угоду з клубом Ліги ВТБ "Нижній Новгород", повідомляє basket.com.ua з посиланням на главу агентства BeoBasket Мишко Ражнатович.

Кейсі Шеферд

Кейсі Шеферд

Київ-Баскет

В останньому сезоні Суперліги Парі-Матч Шеферд набирав 13,6 очка, 3,2 підбору, 3,5 передачі в середньому за поєдинок.

За словами менеджера збірної України Андрія Лебедєва, Кейсі Шеферда розглядали серед можливих кандидатів до складу національної команди.

Про бажання натуралізувати Шеферда висловлювався і головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Після зупинки чемпіонату України через пандемію коронавiрусу призерів турніру і місця команд визначили за положенням клубів у таблиці на момент закінчення сезону.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теги
Київ-Баскет Збірна України з баскетболу
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