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13 лютого • оновлено в 20:56
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/ Баскетбол

"Хімік" у драматичному матчі Суперліги обіграв "Миколаїв"

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В Южному завершився матч чергового туру Української Суперліги Парі-Матч із баскетболу, в якому місцевий "Хімік" приймав "Миколаїв". Перемога дісталася команді господарів із рахунком 73:70.

"Хімік" - "Миколаїв"

"Хімік" - "Миколаїв"

ФБУ

Підопічні Віталія Степановського на правах діючих чемпіонів Суперліги були сильнішими в багатьох компонентах, і все ж "Миколаєву" вдалося нав'язати фавориту боротьбу. Програючи після другої чверті -8, гості зібралися і ледь не вчинили камбек. Напруга досягла апогею на останніх секундах гри, коли миколаївці перебували на відстані двох влучних кидків від перемоги, і все ж "Хімік" грамотно зіграв у захисті, не дозволивши розгубити перевагу.

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Найкращим гравцем зустрічі став гравець "Миколаєва" Квентін Петерсон, який набрав 22 очки. У Льюїса Саллівана з "Хіміка" дабл-дабл – 17 очок і 15 підбирань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні складну перемогу в Суперлізі здобув "Дніпро", який із великими труднощами обіграв на виїзді аутсайдера – "Харківських Соколів".

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Суперліга
Місце
Україна південний
Теги
МБК Миколаїв БК Хімік
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