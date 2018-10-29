"Хімік" обіграв "Миколаїв" у Суперлізі Парі-Матч

Южненський "Хімік" обіграв вдома МБК "Миколаїв" у черговому поєдинку групового турніру чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч. Зустріч на паркеті Палацу спорту "Олімп" завершилася з рахунком 87:81.

Поєдинок проходив у рівній боротьбі лише в першій чверті, коли гостям вдавалися кидки з середньої дистанції, а "южненці" бездарно грали в захисті. Але щойно баскетболісти "Хіміка" стали щільніше оборонятися і налагодили точність у далеких кидках, команда одразу пішла у відрив.

У другій половині розрив становив близько 20 очок. У четвертій десятихвилинці "Миколаїв" спробував переламати хід зустрічі, але зміг лише скоротити відставання до 5 пунктів.

"Хімік" - МБК "Миколаїв" 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

Хімік: Рябчук (2), Едвін (14+5 підбирань), Войналович (4), Джонс (26+13 підбирань), Павлов (6+4 передачі) - старт; Мальчевський (16+5 підбирань), Антипов (4+5 підбирань), Ковальов, Марченко, Сидоров (15).

Миколаїв: Зотов (15+9 передач), Попов (4), Мусієнко (6), Онуфрієв (12), Анікієнко (10+5 підбирань) - старт; Жуковський, Тонченко, Мещеряков (2), Хохоник (8), Адедіран (7), Приймак (17+7 підбирань).

Нагадаємо, що днем раніше "Дніпро" і "Черкаські Мавпи" зійшлися в битві лідерів чемпіонату Суперліги Парі-Матч.