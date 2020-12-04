"Черкаські Мавпи" вийшли в чвертьфінал: результати 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу

"Черкаські Мавпи" без проблем вийшли до чвертьфіналу Кубку України з баскетболу, знову обігравши "Авантаж-Політехнік" після перемоги в першому матчі з рахунком 88:64.

Перша половина зустрічі пройшла в серйозній боротьбі, яку вдалося нав'язати представникам Вищої ліги. Підопічні Максима Міхельсона захопили лідерство зі старту поєдинку, але гостям завжди вдавалося відповідати своєю серією влучань. Перша чверть залишилася за фаворитами, але за підсумками другої "Політехнік" зумів скоротити відставання та піти на велику перерву, поступаючись у п'ять очок.

Долю матчу багато в чому вирішила третя десятихвилинка, під час якої "Мавпи" збільшили свій відрив до більш ніж 10 пунктів, а у гостей вже не виходило повноцінно відповідати на результативну гру команди з Черкас. Саме тому у вирішальній чверті вже ніщо не загрожувало підопічним Міхельсона, які спокійно довели справу до перемоги.

"Черкаські Мавпи" – "Авантаж-Політехнік" 106:87 (32:25, 23:25 32:21, 19:16).

"Черкаські Мавпи": Бондаренко (7), Попов (17 + 4 підбирання + 4 передачі + 5 перехоплень + 5 втрат), Отверченко (7 + 4 підбирання), Хаджіфейзовіч (5 + 4 передачі), Скапінцев (18 + 7 підбирань) – старт; Кемерон Джонс (21 + 5 підбирань + 5 передач), Ткаченко (10 + 5 підбирань), Райт (12 + 5 підбирань), Конєв (2), Сергєєв (7 + 6 підборів), Дзюба, Руслов.

"Авантаж-Політехнік": Старцев (13 + 8 передач + 5 втрат), Кузнєцов (8), Савченко (9 + 5 перехоплень), Грегорі (26 + 6 підбирань), Завадський (18 + 6 підбирань) – старт; Хрісостоміді (7), Шаламов (5), Пивовар (1).

"Хімік" розгромив "Харківських Соколів" на своєму майданчику в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу.

У першій чверті гості чинили своїм суперникам хоч якийсь опір, ненадовго вийшовши вперед на стартових хвилинах зустрічі. Після цього команда з Южного швидко захопила лідерство і більше не оглядалася назад. Підопічні Віталія Степановського пішли на першу коротку перерву, виграючи в 11 очок.

"Соколи" провели дві результативні атаки на початку другої десятихвилинки, але потім посипалися, програвши її з рахунком 7:27. Таким чином, після першої половини матчу господарі випереджали суперників на 31 очко.

Надалі харків'янам не вдалося нав'язати суперникам боротьбу і взяти хоча б одну з наступних чвертей. Третя десятихвилинка видалася не самою результативною та пройшла без особливої переваги "Хіміка", а в останньому відрізку зустрічі спочатку підопічні Степановського ефективно грали в атаці, а потім ініціативу перехопили гості, але на загальний результат це особливо не вплинуло.

"Хімік" – "Харківські Соколи" 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

"Хімік": Ковляр (5), Марченко (18), Войналович (12), Нельсон (14 + 7 підбирань), Вашингтон (10 + 8 підбирань) – старт; Салліван (16 + 10 підборів), Клевзунік (2), Рябчук (5 + 4 підбирання), Мироненко (11 + 4 передачі), Зотов (3 + 6 передач, Козак, Рахімшаїков (2).

"Соколи": Бояркін (0 + 4 передачі), Граф (16), Боггс (11), Тарасенко (5), Денді (8) – старт; Шевченко (4), Місяць (9 + 6 підборів), Чумаков (1), Немцу.

В інших поєдинках "Прометей" на виїзді розгромив "Кривий Ріг" із рахунком 92:63 (29:16, 30:13, 13:15, 20:19), а "Запоріжжя" в гостях впоралося з "Хіміком-2" – 95:72 (32:13, 17:25, 26:25, 20:9).