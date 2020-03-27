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27 березня • оновлено в 15:23
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/ Баскетбол

Гравець збірної України захворів на коронавірус

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Гравець баскетбольної збірної України В'ячеслав Бобров захворів на коронавірус і перебуває на лікуванні в Києві.

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Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), крім коронавірусу, у спортсмена діагностована одностороння пневмонія. У своєму Instagram Бобров опублікував довгий пост, в якому описав, що з ним трапилося.

В'ячеслав Бобров

В'ячеслав Бобров

Він розповів, що повернувся в Україну з Іспанії 16 березня, останнього дня перед закриттям кордонів. В аеропорту багато людей було без масок, а обстеження після прибуття полягало лише у вимірювання температури пасажирів. Перші симптоми спортсмен відчув на другий день, після чого вирішив звернутися в лікарню. Йому зробили кілька тестів, які не показали, чи є у нього COVID-19. Коли в понеділок, 23 березня, надійшов позитивний результат, виявилося, що організм Боброва вже встиг подолати хворобу самостійно.

Баскетболіст також висловив окрему подяку лікарям, медсестрам та персоналу Олександрівської лікарні, в якій він зараз перебуває, і закликав людей відповідально поставитися до боротьби із захворюванням.

Гравець збірної України захворів на коронавірус

ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з баскетболу
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Livesey David
Livesey David
То есть переболел до появления тестов на коронавирус и хз чем.
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Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

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