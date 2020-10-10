Гра туру в Києві: анонс Суперліги Паріматч

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи"

Дніпро, СК Шиннік

Початок матчу - 14:00

Трансляція на ТБ - XSPORT

У першому матчі ігрового дня чемпіон України Дніпро дебютує в сезоні 2020/21 домашнєю грою проти Черкаських Мавп. Команда Дениса Журавльова, яка входить у сезон бойовим складом, буде намагатися реабілітуватися за поразку в фіналі Кубка України. Мавпи, в свою чергу, далекі від оптимального ростера і входитимуть у цю гру у ролi андердога. До того ж команда Максима Міхельсона за умов обмеженої ротації проводитиме свій другий матч за три дні.

"Одеса" - "Тернопіль"

Одеса, УСК Одеса

Початок матчу - 16:00

Трансляція - YouTube ФБУ

Ще одне виїзне випробовування для новачка Суперліги. Обидва колективи програли свої стартові матчі і тепер намагатимуться здобути першу звитягу у новому сезоні. За ростером команда Дмитра Забірченка, незважаючи на статус дебютанта, зовсім не поступається одеситам, а, можливо, має перевагу.

Чи вдасться гостям використати глибину і досвід проти традиційно небезпечної вдома Одеси — це велике питання. Команда Олега Юшкіна, яка зіграла у Фіналі чотирьох, в новому сезоні в офіційних матчах поки що не перемагала, і спробує це зробили в першій домашній грі сезону.

"Київ-Баскет" - "Хімік"

Київ, ДС Венето

Початок матчу - 17:00

Трансляція на ТБ — ObozTV

Центральний матч ігрового тижня на десерт — столичний Київ-Баскет зіграє проти Хіміка. Команда Айнарса Багаткіса рівно тиждень тому у неймовірній баталії віддала місце в фіналі господарям Фіналу чотирьох, які використали цю можливiсть на 100%, завоювавши трофей.

Хімік тис на киян через трисекундну, контролював темп гри та продемонстрував доволі якісний захист. Чи зможуть підопічні Віталія Степановського повторити свій успіх вже у столиці та зіграти не менш якісно, враховуючи переїзд та другу гру за два дні?

Київ-Баскет, як мінімум, не витрачав сили на подорожі і спробує за рахунок свого швидкого баскетболу та широкої ротації взяти реванш у южненців. Це буде потужне завершення першого ігрового тижня сезону.