Головний тренер збірної України з баскетболу пішов у відставку

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін, роблячи звіт про виконану роботу під час Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), подав у відставку.

Євген Мурзін XSPORT.ua

Президія ФБУ, з огляду на той факт, що Євген Вікторович не зміг вивести національну команду на Кубок світу-2019, відставку прийняла.

За словами президента ФБУ Михайла Бродського, баскетбольна збірна України отримає нового наставника до 1 червня.

Євген Мурзін очолював "синьо-жовту" команду з червня 2015 року. На чемпіонаті Європи-2017 він вивів збірну в 1/8 фіналу.

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