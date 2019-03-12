МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Головний тренер збірної України з баскетболу пішов у відставку

2.1тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін, роблячи звіт про виконану роботу під час Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), подав у відставку.

Євген Мурзін

Євген Мурзін

XSPORT.ua

Президія ФБУ, з огляду на той факт, що Євген Вікторович не зміг вивести національну команду на Кубок світу-2019, відставку прийняла.

За словами президента ФБУ Михайла Бродського, баскетбольна збірна України отримає нового наставника до 1 червня.

Новини
"Перестали грати": Мурзін назвав причини поразки України в матчі відбору на КС-2019

Євген Мурзін очолював "синьо-жовту" команду з червня 2015 року. На чемпіонаті Європи-2017 він вивів збірну в 1/8 фіналу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Євген Мурзін
Теги
Федерація баскетболу Українизбірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки