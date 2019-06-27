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Головна зірка збірної України буде грати в "Фенербахче"

Головна зірка збірної України буде грати в "Фенербахче"
Баскетболістка спробує свої сили в турецькому грандi
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Лідер збірної України Аліна Ягупова стане гравцем "Фенербахче", про це в ефірі телеканалу XSPORT повідомив коментатор Вадим Власенко.

Повідомляється, що наша баскетболістка підписала з турецьким клубом контракт на один рік.

Новини
Українка Ягупова стала кращим бомбардиром відбору на Євробаскет-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з баскетболу з поразки стартувала на чемпіонаті Європи-2019, який із 27 червня по 7 липня проходить у Латвії та Сербії.

У 1-му турі українська команда програла чинним чемпіонкам Європи, іспанкам - 77:95.

Аліна стала найрезультативнішою в цій зустрічі, набравши 38 очок, зібравши 6 підбирань і віддавши 6 передач.

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Особа
Аліна Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
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